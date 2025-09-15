Neymar arma nuevo escándalo en Santos: "Todo esto es una mier.."

Desde el inicio del encuentro, el atacante vivió momentos complicados. Apenas transcurría el primer minuto cuando sufrió una torcedura en su tobillo derecho, lo que condicionó su desempeño en gran parte del compromiso. A pesar de la molestia, decidió continuar en cancha, aunque se le vio visiblemente incómodo y frustrado. Este incidente reforzó su discurso previo contra los terrenos artificiales.

El delantero no tuvo su noche más inspirada. Falló dos oportunidades claras: una mano a mano frente al arquero Everson y otra tras una precisa asistencia de Lautaro Díaz. Estas acciones acrecentaron la tensión y terminaron reflejándose en su explosión mediática posterior. Santos, con este resultado, se mantiene en una zona poco cómoda de la clasificación con 23 puntos en 22 fechas, situación que empieza a preocupar a la afición.

Tras el silbato final, Neymar no se guardó su malestar y acudió a sus plataformas digitales. En su cuenta de Instagram compartió una historia que decía: “Comprobado. El césped sintético es una mierda”, acompañada de emoticonos que reforzaban su enfado. Este comentario generó miles de reacciones y dividió opiniones entre los seguidores, algunos apoyando su postura y otros criticando su tono.

La controversia sobre las superficies artificiales no es nueva para el astro brasileño. Días atrás ya había manifestado su rechazo a disputar encuentros en este tipo de canchas. Según él, estas condiciones incrementan el riesgo de lesiones y afectan la calidad técnica del espectáculo. Con su más reciente declaración, el debate vuelve a tomar fuerza en los medios y entre directivos del balompié sudamericano.