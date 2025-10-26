Neymar expone a Ancelotti y sueña con Mundial: mensaje directo en Brasil

Desde que Carlo Ancelotti tomó las riendas de la selección de Brasil, inició un ida y vuelta entre polémicas convocatorias sin la inclusión de Neymar Jr dentro de las filas del combinado brasileño. Las lesiones le han jugado una mala pasada, y el italiano es consciente de que el astro no está en su mejor estado físico.

‘Carletto’ nunca le ha cerrado las puertas a Neymar y, cada vez que le preguntan por la posibilidad de tener al brasileño en la selección, deja claro que el último plazo será la Fecha FIFA del mes de marzo, última ventana antes de que inicie el sueño mundialista para Brasil.

Ancelotti necesita que ‘Ney’ se recupere y que esté al cien para poder volver a tenerlo en cuenta. Las lesiones del goleador del Santos no permiten ilusionarse con estar en la Copa del Mundo, y, por esta razón, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain le envió un mensaje directo a la Confederación Brasileña de Fútbol, y, por supuesto, al entrenador que pasó por el Real Madrid en la última temporada.

EL MENSAJE DE NEYMAR QUE RETUMBA A LA SELECCIÓN DE BRASIL

En octubre se cumplen dos años desde la última vez que Neymar se puso la camisa amarilla de Brasil. Defendiendo los colores en las Eliminatorias, sufrió una dura lesión de ligamentos ante Uruguay en Montevideo. Esto significó ser baja por un año y su regreso a las canchas se fue demorando cada vez más por reincidencias.

La inactividad juega un papel importante para Carlo Ancelotti que no ha tenido en cuenta a Neymar por sus lesiones y por la poca presencia en cancha con Santos. El entrenador le ha dejado la puerta abierta para su regreso y ‘Ney’ aprovechó para enviarle un mensaje que se hizo viral gracias a una entrevista en O Globo.

El astro brasileño sentenció que después de perderse la Fecha FIFA de octubre en la gira asiática, está listo para volver a la selección, “estoy entrenando, recuperándome bien, intentando estar al 100% físicamente para poder ayudar a Brasil a ganar nuevamente el Mundial”.

“UN MUNDIAL DIFERENTE”; NEYMAR SOBRE LA COPA DEL MUNDO DE 2026

Neymar estuvo en los Mundiales de 2010, 2014 en condición de local, 2018 y 2022. Intentos fallidos en busca de levantar la Copa del Mundo que ya logró Lionel Messi en la edición pasada. En la entrevista con O Globo, el astro ex Barcelona sentenció que la preparación y esta edición de la cita orbital se ve diferente a las anteriores.

Preparándose de la mejor manera para estar, afirmó que, “es una sensación completamente diferente a la de cualquier otro torneo. El Mundial es algo a lo que siempre te has dedicado. He experimentado todo tipo de emociones durante el Mundial. Pero confieso que representar a la selección nacional es muy gratificante. Es maravilloso”.