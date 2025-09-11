Neymar podría llegar a un grande de la Premier League: bombazo mundial

Chelsea y la estrategia de mercado para el fichaje de Neymar

El modelo de multipropiedad que ha adoptado BlueCo, propietario del Chelsea FC y del Strasbourg en Francia, es clave en esta historia. De acuerdo con informaciones de prensa, BlueCo estaría en conversaciones avanzadas para comprar al Santos. Este esquema permitiría, de concretarse, mover a futbolistas entre los clubes del grupo con mayor facilidad y colocar a los más destacados en la élite europea. En ese engranaje, Neymar sería el nombre estelar.

Las razones de este posible traslado son múltiples y reflejan un contexto favorable. Por un lado, el vínculo contractual del brasileño con el Santos vence en diciembre de 2025, lo que abriría la puerta a negociaciones sin pagar cifras desorbitadas.

Por otro lado, su retorno a Brasil, tras un paso discreto por el Al-Hilal de Arabia Saudita, ha estado marcado por críticas y dudas sobre su continuidad en Sudamérica. Además, su valor de mercado actual, que ronda los 11 millones de euros, según portales especializados, contrasta con los 222 millones que pagó el PSG en 2017, haciéndolo más asequible.

Los retos que afronta Neymar en este escenario no son menores. Su historial reciente de lesiones genera preguntas sobre su capacidad para recuperar el ritmo competitivo necesario en Europa. También pesa su papel en la selección brasileña con miras al Mundial 2026. A sus 33 años, la convocatoria dependerá del rendimiento que exhiba en los próximos meses, algo que podría verse favorecido con un traspaso al fútbol inglés.

Para el Santos, la salida del ídolo representaría una pérdida de imagen y peso deportivo. Sin embargo, si se gestiona de manera estratégica, la operación podría significar una inyección económica importante para fortalecer su plantilla y proyecto institucional. En cambio, para el Chelsea, incorporar a Neymar no solo sería un golpe mediático, sino también una apuesta deportiva por experiencia y calidad.