Neymar recibe otro ultimátum de Ancelotti: esta es la nueva condición

Nueva Fecha FIFA para la selección de Brasil bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti. Túnez será el rival y el entrenador italiano deberá empezar a sacar una que otra conclusión en su nómina para ultimar detalles de cara al Mundial. Con una larga sequía de 23 años sin ganar la Copa del Mundo, el ex Real Madrid debe cambiar la historia adversa.

Vea también: Huila explica la desaparición: "Es lo más responsable para el departamento"

Para esta última Fecha FIFA del 2025, ‘Carletto’ volvió a dejar afuera a Neymar Jr que no ha contado con la suerte desde que se lesionó con el Al Hilal. Retornó a su país para sumar regularidad y para sumarse a la vitrina de opciones de la ‘Canarinha’, pero, nuevamente las lesiones se han apoderado del astro brasileño.

Esta situación pone a dudar a Neymar con su presencia, y, además, se ha generado una ‘guerra’ entre el extremo y Carlo Ancelotti. El italiano no lo voltea a ver, tal vez con justas razones por su poca presencia en Santos y por el miedo a volver a lesionarse.

Sin embargo, en el último partido del Santos frente al Palmeiras, ‘Ney’ sumó 90 minutos y tuvo una que otra oportunidad de gol. Además, volvió a hacer magia con regates que pusieron en problemas a la zaga defensiva del ‘Verdao’.

EL ULTIMÁTUM DE CARLO ANCELOTTI A NEYMAR

Después de este encuentro en el que Neymar volvió a disfrutar en cancha de un partido completo, Carlo afirmó que, “Neymar está en la lista de jugadores que pueden estar en el Mundial. Ahora él tiene seis meses para llegar a la lista final”. Corto, pero seguro con lo que deberá hacer el astro brasileño para poder regresar a la convocatoria.

Le puede interesar: Colombia cuenta con inmejorable ventaja vs Australia: el dato que lo comprueba

Propenso a las lesiones, Santos y Brasil deberán cuidarlo para que pueda estar dentro de la competencia mundialista que, sin duda alguna, es el máximo objetivo del extremo de 33 años.

Bajo ese panorama, ‘Carletto’ le puso otra condición al jugador del Santos para que pueda formar parte de la lista definitiva, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain necesitará sumar regularidad de acá a seis meses para poder consolidarse dentro de la nómina.

No obstante, eso no será suficiente, pues, el entrenador italiano dejó claro que si ‘Ney’ quiere estar, deberá demostrar por qué fue catalogado como uno de los mejores jugadores del mundo y por qué es el goleador de la selección de Brasil. Tendrá seis meses para ello.

Lea también: El antecedente que condenaría a Santa Fe en cuadrangulares: hay problema

Carlo Ancelotti cerró el tema afirmando que, “se ha recuperado de la lesión y ahora tiene seis meses para recuperarse. Cuando acabe el campeonato en Brasil tendrá vacaciones y después podrá mostrar su calidad y también su condición física cuando empiece nuevamente el campeonato”.