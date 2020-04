Al igual que sus compañeros y que una gran mayoría de sus colegas, Neymar se encuentra confinado en su casa a la espera de saber qué sucederá con la temporada europea. El brasilero, quien viajó a su natal brasil para estar en casa durante este periodo y a quien se le acusó de haberse ido de fiesta y de no resguardarse, apenas llegado, se muestra constantemente entrenando a través de sus redes sociales y se espera que, tan pronto como se dé el anuncio de continuidad, vuelva en plenitud de condiciones físicas luego de haber sufrido una nueva lesión.

Y sobre este tema en particular, el futbolista habló en la revista Vogue de Arabia, a la que le dio una extensa nota para hablar no tanto de temas deportivos pero sin dejarlos de lado, dejando en claro lo duro que le cayeron las repetidas molestias físicas y lo mal que se sintió al respecto: "No hay nada peor para un atleta profesional que una lesión. Realmente sufrí con eso en las últimas dos temporadas y tuve momentos de cuestionarme a mí mismo".

Tras referirse a este tema, habló del fallecimiento de Kobe Bryant, que lo afectó bastante y que dejó una huella importante en su vida. " Su muerte me afectó mucho porque nuestras vidas tenían mucho en común. Cuando conoces a la persona detrás del atleta, se crea una relación diferente y con Kobe fue muy especial. El deporte y la sociedad perdieron a un gran tipo", sentenció.

El exBarcelona nunca ha dejado de sonar para el club catalán y cada mercado de pases se especula con una posible partida de PSG para volver a España, donde también llamó la atención de Real Madrid. Sin embargo, todo indica que se quedará en París por un tiempo más pese a que la prensa española siga asegurando que este sí será el mercado de pases en el que se marche.