Neymar sorprendió con su retiro: “En este momento, no lo sé...”

Después de dos meses, Neymar Júnior regresó a la actividad con el Santos de Brasil en busca de llegar con regularidad de cara a las Eliminatorias Sudamericanas en donde ya recibió guiños de Carlo Ancelotti con la prelista que revelaron en Globo Esporte. El ex Barcelona aparece como una de las novedades para enfrentar a Ecuador y a Paraguay en junio.

Afortunadamente, la espera para volver a los terrenos de juego acabó a buena hora, una semana antes de la convocatoria oficial y dos semanas previo al regreso de las Eliminatorias. Neymar sumó 24 minutos en un discreto regreso en donde poco o nada pudo hacer para romper los ceros en la Copa do Brasil.

Neymar ingresó sobre los 66 minutos y poco pudo relucir en su regreso. Intentó cuidarse más que cualquier otra cosa en el encuentro ante el Clube de Regatas Brasil. Sobre el final del partido, volvió a anotar desde el punto penal en la tanda final que acabó con las ilusiones de Santos que se despide de la Copa do Brasil y que sigue hundido en la crisis cerca del descenso.

Claramente, esta eliminación puede dejar en el limbo al futuro de Neymar Júnior que todavía tiene contrato con el ‘Peixe’, pero que podría acabar antes de tiempo o ni siquiera renovarlo, dado que se acerca el mercado de fichajes. Además, la respuesta sobre su próximo rumbo escandalizó a los aficionados.

EL FUTURO DE NEYMAR ES INCIERTO CON SANTOS

Después de los 90 minutos y de la infortunada eliminación, Neymar fue consultado por sus próximos retos y sobre lo que vendrá en su carrera deportiva. El retiro puede estar cerca, pues, las lesiones han mermado al astro brasileño que ha perdido esa calidad y ha estado más pendiente de no reincidir en un golpe que en cualquier otra cosa.

Neymar, que será parte de la convocatoria de la selección de Brasil en junio, a la espera de saber el plan de Carlo Ancelotti con él, sabe que la eliminación en Copa do Brasil salió costosa, sumado al descenso que está cerca en la Serie A. ‘Ney’ sentenció que no sabe qué deparará el futuro, “no lo sé. En este momento, no lo sé”, mientras caían cánticos de “Santos es de segunda”, en el estadio hostil.

Y es que, mucho se ha hablado del verdadero interés de Neymar con su fichaje en el Santos de Brasil, este movimiento pudo haber sido simplemente para regresar a la selección brasileña en esta nueva era y para saltar a un club europeo. Un puente en el ‘Peixe’ para regresar al ‘Viejo Continente’.

NEYMAR CONSTERNADO POR EL MOMENTO DE SANTOS

El club sigue luchando por no descender y ahora deberá enfocarse en ese cometido por la eliminación de la Copa do Brasil. Neymar siente el momento que vive su club y afirmó que esto es algo que depende de toda la institución y no solo de él, “es el primer partido al que vuelvo después de mucho tiempo. Pero no puede depender solo de mí. Todo el mundo sabe la situación en la que estamos y necesitamos que todos los jugadores salgan de esta situación”.

Pero, en medio de esas declaraciones, Neymar no estaría completamente centrado en este momento del club, pues, podría saltar a otra institución para jugar el Mundial de Clubes, o bien para sumar una nueva experiencia en su futuro cercano. Esas declaraciones abren cualquier posibilidad en el mercado de fichajes con una salida a Europa.