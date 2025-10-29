Neymar tomó decisión final sobre su futuro pensando en el Mundial 2026

De acuerdo con el presidente del Santos, Marcelo Teixeira, el jugador “está comprometido con el proyecto y con el equipo”, y no se descarta que extienda su vínculo por varias temporadas más. Esa afirmación marca un giro importante: el brasileño prioriza la estabilidad emocional y deportiva sobre el ruido que suelen generar los grandes traspasos internacionales.

El retorno al fútbol sudamericano no es casualidad. Después de años en la élite con etapas brillantes en Barcelona y Paris Saint-Germain, las lesiones y el desgaste físico llevaron al atacante a replantearse su camino. Permanecer en su país le permite entrenar sin tanta presión y reencontrarse con el ritmo competitivo que perdió en los últimos meses. Además, el Santos le ofrece un contexto afectivo y deportivo que puede ser clave para recuperar su confianza y liderazgo dentro del campo.

Aunque varios equipos del continente habrían mostrado interés en su regreso, la decisión de dar la espalda a Europa parece firme. El plan, según medios brasileños, es construir un proyecto hasta 2026 que le permita llegar en plenitud física y mental al gran torneo mundialista. La idea no es retirarse, sino reconstruir su legado desde casa, rodeado de un entorno que le brinda respaldo y tiempo para sanar completamente.

Esta determinación podría tener repercusiones importantes para Brasil. Si bien Neymar no ha sido convocado recientemente, su presencia en el campeonato local podría facilitar el seguimiento de su evolución por parte del cuerpo técnico de Brasil. En un combinado que busca renovar su identidad, contar con un futbolista de su talento y experiencia sería un impulso valioso de cara a las eliminatorias y a la Copa del Mundo 2026.