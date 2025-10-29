Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 11:33
Neymar tomó decisión final sobre su futuro pensando en el Mundial 2026
Neymar sigue con el objetivo de regresar a la Selección de Brasil para la próxima Copa del Mundo.
Neymar parece decidido a escribir un nuevo capítulo en su carrera lejos del glamour europeo. El delantero estaría cada vez más cerca de renovar su contrato con Santos, club que lo vio nacer futbolísticamente y al que regresó tras su paso por el fútbol saudí.
Lea también: Neymar expone a Ancelotti y sueña con Mundial: mensaje directo en Brasil
Su prioridad ahora no sería volver al viejo continente, sino mantenerse en Brasil para enfocarse plenamente en llegar en óptimas condiciones al próximo Mundial de 2026. Lejos de los focos mediáticos de Europa, Neymar parece haber encontrado un entorno ideal para redescubrir su mejor versión.
En otras noticias
LEÓN LE CERRÓ LA PUERTA A JAMES: HABRÍA DECIDIDO NO RENOVARLO
De acuerdo con el presidente del Santos, Marcelo Teixeira, el jugador “está comprometido con el proyecto y con el equipo”, y no se descarta que extienda su vínculo por varias temporadas más. Esa afirmación marca un giro importante: el brasileño prioriza la estabilidad emocional y deportiva sobre el ruido que suelen generar los grandes traspasos internacionales.
El retorno al fútbol sudamericano no es casualidad. Después de años en la élite con etapas brillantes en Barcelona y Paris Saint-Germain, las lesiones y el desgaste físico llevaron al atacante a replantearse su camino. Permanecer en su país le permite entrenar sin tanta presión y reencontrarse con el ritmo competitivo que perdió en los últimos meses. Además, el Santos le ofrece un contexto afectivo y deportivo que puede ser clave para recuperar su confianza y liderazgo dentro del campo.
Aunque varios equipos del continente habrían mostrado interés en su regreso, la decisión de dar la espalda a Europa parece firme. El plan, según medios brasileños, es construir un proyecto hasta 2026 que le permita llegar en plenitud física y mental al gran torneo mundialista. La idea no es retirarse, sino reconstruir su legado desde casa, rodeado de un entorno que le brinda respaldo y tiempo para sanar completamente.
Esta determinación podría tener repercusiones importantes para Brasil. Si bien Neymar no ha sido convocado recientemente, su presencia en el campeonato local podría facilitar el seguimiento de su evolución por parte del cuerpo técnico de Brasil. En un combinado que busca renovar su identidad, contar con un futbolista de su talento y experiencia sería un impulso valioso de cara a las eliminatorias y a la Copa del Mundo 2026.
🚨 Neymar devrait prolonger avec Santos 🇧🇷 une fois le maintien du club en Série A assuré.— NeymarFR (@NeymarFr_) October 29, 2025
Un accord verbal existerait déjà entre les deux parties. Le plan initial était un retour en Europe, mais le clan Neymar estime qu’une continuité au Brésil est la meilleure option avant la… pic.twitter.com/62X9D8UeIG
Más que un paso atrás, la elección del atacante debe interpretarse como una reinvención estratégica. Volver a sus orígenes no significa renunciar a la grandeza, sino prepararse para un nuevo ciclo en el que la salud, la constancia y el equilibrio sean las prioridades.
Desde Vila Belmiro, el ídolo parece dispuesto a reconstruir su historia, demostrar que aún tiene mucho por ofrecer y liderar una nueva etapa de su carrera con madurez y sentido de propósito.
Le puede interesar: Ancelotti volverá a Europa: confirman partidos de Fecha FIFA para Brasil
En definitiva, Neymar apuesta por la calma después de la tormenta. Europa podrá esperar; su meta está más clara que nunca: reencontrarse con su mejor versión para volver a brillar con Brasil.en el escenario más importante del fútbol mundial.
Fuente
Antena 2