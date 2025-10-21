Neymar vuelve a los líos en Brasil: polémica tras la derrota del Santos

Lo más indignante para la hinchada fue que minutos antes, una acción similar a favor de Santos fue anulada luego de otra revisión del VAR, generando una sensación de injusticia total.

En la primera mitad del compromiso, el árbitro Rafael Rodrigo Klein consultó la herramienta de video para confirmar la falta dentro del área. Matheuzinho ejecutó con frialdad y marcó el único tanto del duelo.

Sin embargo, el Santos había reclamado una jugada previa en la que Lautaro Díaz fue derribado en el área rival, pero la tecnología determinó que no había infracción. Esa secuencia terminó por desatar el enojo de los jugadores y del propio Neymar, quien observó impotente desde la distancia.

Sin poder estar en el césped, el delantero utilizó X (antes Twitter) para expresar su frustración. “El arbitraje en Brasil necesita profesionalizarse ya”, escribió, en un mensaje que rápidamente se volvió viral.

El atacante recordó que no es la primera vez que se pronuncia sobre el tema: hace unas semanas, tras el clásico entre São Paulo FC y Palmeiras, también criticó duramente el desempeño de los árbitros por “errores reiterados” que afectaron el desarrollo del encuentro.

Santos FC, por su parte, atraviesa un momento delicado. Con esta derrota, se aleja de los puestos que dan acceso a torneos internacionales y ve cómo la confianza del grupo se resiente.