Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 11:54
Neymar vuelve a los líos en Brasil: polémica tras la derrota del Santos
Santos se acerca a las posiciones de descenso en el Brasileirao.
La polémica volvió a encenderse en el fútbol brasileño, esta vez con Neymar Jr. como protagonista fuera del campo. El astro del Santos FC, que se recupera de una lesión, no ocultó su furia ante los recientes fallos arbitrales en el campeonato local.
A través de sus redes sociales, el jugador lanzó duras críticas al VAR y a los jueces, dejando claro que, para él, el sistema “se ha convertido en un problema más que en una solución”.
El episodio que desató la tormenta fue la derrota del Santos por 1-0 frente al Vitória, encuentro marcado por la controversia. Una decisión arbitral, respaldada por la revisión tecnológica, cambió el rumbo del juego: un penalti sancionado contra el cuadro paulista tras una falta dudosa sobre Renzo López.
Lo más indignante para la hinchada fue que minutos antes, una acción similar a favor de Santos fue anulada luego de otra revisión del VAR, generando una sensación de injusticia total.
En la primera mitad del compromiso, el árbitro Rafael Rodrigo Klein consultó la herramienta de video para confirmar la falta dentro del área. Matheuzinho ejecutó con frialdad y marcó el único tanto del duelo.
Sin embargo, el Santos había reclamado una jugada previa en la que Lautaro Díaz fue derribado en el área rival, pero la tecnología determinó que no había infracción. Esa secuencia terminó por desatar el enojo de los jugadores y del propio Neymar, quien observó impotente desde la distancia.
Sin poder estar en el césped, el delantero utilizó X (antes Twitter) para expresar su frustración. “El arbitraje en Brasil necesita profesionalizarse ya”, escribió, en un mensaje que rápidamente se volvió viral.
El atacante recordó que no es la primera vez que se pronuncia sobre el tema: hace unas semanas, tras el clásico entre São Paulo FC y Palmeiras, también criticó duramente el desempeño de los árbitros por “errores reiterados” que afectaron el desarrollo del encuentro.
Santos FC, por su parte, atraviesa un momento delicado. Con esta derrota, se aleja de los puestos que dan acceso a torneos internacionales y ve cómo la confianza del grupo se resiente.
Neymar, símbolo eterno del club, sabe que estos episodios pueden influir en el ánimo del vestuario y en la percepción del público sobre la transparencia del torneo. Además, su propio objetivo de regresar a la Selección Brasileña antes del Mundial de 2026 se cruza con esta lucha por la justicia deportiva.
En definitiva, el grito de “¡Error tras error!” que lanzó Neymar no es solo una queja pasajera: es el reflejo de un mal estructural en el arbitraje sudamericano. Mientras continúa su proceso de recuperación, el crack alza la voz por un fútbol más justo, donde el VAR sigue fallando y se pierde el espectáculo… y también el alma del deporte.
