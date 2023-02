'Ni como amigo sirve': Piqué le 'cortó la cara' a Messi con un desplante inesperado

Gerard Piqué es uno de los personajes más polémicos del fútbol. El ex jugador del Barcelona dejó una mala imagen, tras su separación con Shakira, y ahora reveló otro hecho por el que ha recibido algunas críticas.

Para el ex jugador de fútbol, el año anterior estuvo cargado de problemas personales y situaciones que terminaron siendo determinantes. Uno de los hechos que se hizo público en las redes sociales fue su distanciamiento con algunos de sus amigos del fútbol.

La relación entre el catalán y Lionel Messi no volvió a ser la misma. Según las informaciones, el rosarino y el español empezó a distanciarse luego de que se revelara que el zaguero le habría sugerido la marcha del '10' a la directiva del Barcelona.

Según reveló el histórico jugador, luego de que Argentina ganará la Copa del Mundo, no habló con Lionel Messi. A la fecha, Piqué no ha felicitado a uno de sus compañeros en el fútbol base del Barcelona.

"No realmente", dijo Piqué en diálogo con el tiktoker John Nellis, cuando este le preguntó si lo había felicitado. Y confesó: "Esto es una locura, pero la verdad es que yo estaba totalmente desconectado de la Copa del Mundo desde que me retiré. No vi ningún partido, solo la final y no todo el partido".

Según el ex jugador, el motivo fue que no estuvo pendiente de la Copa del Mundo: "Intento desconectarme. Me fui de vacaciones unos días. Mis últimos meses fueron duros como profesional y realmente necesitaba desconectarme del fútbol”.

Sin embargo, sobre el final, el catalán reafirmó su admiración por el sudamericano: "Él es el mejor del mundo en este momento y creo que es el mejor de la historia en este juego entre los que ganaron la Copa del Mundo".

Queda claro que la relación entre ambos no es la misma de hace una largo tiempo. Desde España se habla de que otro de los motivos del distanciamiento estarían relacionados con la postura de Antonella Rocuzzo sobre lo sucedido entre Piqué y Shakira.