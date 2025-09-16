Ni el gol salva a Luis Sinisterra en Cruzeiro: “máximo de 30 minutos”

Los últimos meses de Luis Fernando Sinisterra Lucumí no han sido para nada sencillos. Terminó su experiencia en Inglaterra sufriendo varias lesiones que lo dejaron afuera del Leeds United y hasta en el Bournemouth donde no tuvo la regularidad deseada, justamente por los días de incapacidad del oriundo de Santander de Quilichao, Cauca.

Sin embargo, encontró una nueva casa que le permitió volver a las canchas. Salió de Europa y recaló en el Brasileirao con el Cruzeiro. Ya sumó sus primeros minutos en el terreno de juego, peo Leonardo Jardim ha optado por darle escasos minutos por el riesgo de que recaiga en alguna lesión. Además de que no está en su mejor estado físico y apenas se está recuperando físicamente.

Con poca regularidad durante los últimos meses, Cruzeiro depositó la confianza en Luis Sinisterra que ha dado de qué hablar, especialmente en el partido contra el Bahía el lunes 15 de septiembre. Se le volvió a abrir el arco al colombiano que apareció para empujar un balón que pegó en el palo para igualar.

El extremo caucano apareció parea marcar su primer gol, pero no alcanza a convencer después de que Leonardo Jardim sentenciara que no está para jugar un partido completo y que le tardará bastante tiempo para poder jugar muchos minutos en el campo de juego.

“ERA DE UN MÁXIMO DE 30 MINUTOS”; LEONARDO JARDIM SOBRE LUIS SINISTERRA

Leonardo Jardim analizó el partido de Luis Fernando Sinisterra que regresó a marcar gol con una racha negativa de varias lesiones. Cruzeiro sabe a quién fichó y la necesidad de tomarlo con calma por las recientes ausencias del jugador por golpes sufridos.

El entrenador ex Mónaco le dio pocos minutos a Luis Sinisterra y al ecuatoriano Keny Arroyo por las lesiones recurrentes. Y en el caso de Keny, por su juventud. No obstante, el gol del cafetero ilusiona bastante. Leonardo Jardim dejó claro que hay que mantenerlo con calma y a la espera de que su presencia en el campo de juego no signifique un riesgo de más.

En ese sentido, Jardim afirmó que, “tuvimos que gestionar a los jugadores que entraron, especialmente a Arroyo y Luis (Sinisterra), que aún no están del todo preparados para jugar largos periodos”. La idea es empezar a darles poco tiempo y con el pasar de la regularidad en cancha puedan ganarse un lugar en el equipo titular.

Además de lo anterior, el entrenador brasileño sentenció que el plan es darle media hora al colombiano, “sabíamos que el tiempo límite era de un máximo de 30 minutos, y gestionamos sus sustituciones. Si te fijas, al final del partido ya les costaba recuperarse defensivamente. Les vino bien recuperar el ritmo, les vino bien ayudar al equipo”.

EL PRÓXIMO RETO DE LUIS SINISTERRA

Luis Sinisterra espera afianzarse en Brasil después de las grandes lesiones que lo sacaron de la Premier League. Leonardo Jardim lo entiende y le ha dado poco tiempo en la cancha en estos primeros juegos con la camisa azul del equipo de Belo Horizonte.

El de Santander de Quilichao, Cauca tendrá que afrontar un nuevo reto con la necesidad de ganarse la titularidad poco a poco. Su próximo partido será ante el Bragantino en condición de local con la necesidad de brillar nuevamente y ganarse la titularidad con un puñado de minutos.