Ni el propio Messi aprobó lo que pasó con Van Gaal: "No me gustó eso que hice"

Durante el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi tuvo un gran gesto en el duelo ante Países Bajos, A enfrentarse al conjunto neerlandés, el capitán del combinado campeón del mundo festejó un gol con el habitual gesto del 'Topo Gigio'. Una clara referencia en la cara de Van Gaal por sus palabras en la previa del partido.

La imagen fue vista por gran parte del mundo y tuvo una reacción bastante llamativa a lo largo y ancho del mundo. Para los aficionados, el Messi desafiante ante el entrenador fue un gran impuso para creer en el título de Argentina en Catar.

Tras finalizar la Copa del Mundo y con varias reflexiones, el propio '10' del seleccionado albiceleste habló de aquel llamativo momento y se condensó arrepentido por el hecho.

En diálogo con el medio argentino 'Urbana Play', Messi detalló que la celebración se le ocurrió en el momento de la calentura y tras los comentarios de Van Gaal en días anteriores.

"Lo que pasó salió de mí en el momento. Mis compañeros me decían lo que dijo Van Gaal antes del partido, a propósito ja. No me gustó eso que hice, dejar esa imagen, pero salió así, había mucho nerviosismo. Pasa todo muy rápido", apuntó el astro argentino durante una entrevista.

Lo cierto es que la imagen de Messi imitando el 'Topo Gigio' de Riquelme fue una de las más recordadas de la cita mundialista. Un recuerdo imborrable para los amantes del fútbol.