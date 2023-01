Ni perdón ni olvido: El mal recuerdo que aún tiene James de Floretino Pérez

James Rodríguez, como suele suceder cuando hace una transmisión en Twitch, destapó la olla relativa a varios temas que han marcado su carrera en los últimos años. Uno de estos episodios fue cuando estuvo a punto de fichar por el Atlético de Madrid en 2019.

El colombiano reconoció que estuvo muy cerca de ser jugador rojiblanco, ya que todos los flancos de la negociación estaban afinados. Sin embargo, un cambio de parecer de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, reversó sus planes de jugar con los 'Colchoneros'.

“Tenía la opción del Atleti, un club bueno, estaba todo listo, iba a estar más cerca de mi hijo, estaba en casa. Así que quise irme y ahí fue cuando el presidente no me dejó salir, prácticamente me ha jodido un poco”, comentó Rodríguez.

James también aprovechó la transmisión para referirse a otros temas, entre ellos Rafa Benítez, técnico del Everton hace temporada y media, quien lo rechazó, apenas asumió labores en el equipo de la ciudad de Liverpool. El colombiano dio detalles de cómo fue su tensa salida por pedido del entrenador español, despedido meses después por los malos resultados.

Por ahora, James Rdríguez se alista para el próximo partido del Olympiacos. El nacido en Cúcuta volverá a la acción este fin de semana cuando su equipo enfrente a OFI como local (domingo 29 de enero a las 9:00 am de Colombia).

Los del Pireo son cuartos en la tabla de posiciones con 39 puntos, a seis de Panathinaikos.