Nicolás Benedetti defendió a James ante Queiroz y calculó su regreso a las canchas

James Rodríguez sigue siendo tema de conversación futbolera debido a su mal estado deportivo y su posible convocatoria a la Selección Colombia de cara al debut en las eliminatorias el próximo 27 de marzo ante Venezuela. El futbolista colombiano sigue sin acumular minutos valiosos en Real Madrid y eso ha sido polémico por un supuesto pedido del mediocampista al entrenador.

Al respecto, también habló Nicolás Benedetti, el ‘10’ de la Selección Colombia sub 23 y del América de México que se recupera de una durísima lesión sufrida en el Torneo Preolímpico que lo dejará toda la temporada por fuera de las canchas. El talentoso jugador manifestó que James siempre debe estar en la ’tricolor’, pero que entiende y respeta cualquier decisión que tome el adiestrador Carlos Queiroz.

“James es un ídolo que hay que respetar. No podemos olvidarnos de todo lo que le ha dado a la Selección. Si bien es cierto que no está jugando en el Real Madrid, cuando se pone la camiseta de Colombia se transforma y siempre está afrontando todo. Obviamente la decisión es del técnico Carlos Queiroz, pero a James yo siempre lo llamaría para jugar con la Selección”, expresó en diálogo con el diario El País de Cali.

Asimismo, se refirió al Torneo Preolímpico en el que su equipo no pudo clasificar a las justas orbitales: “Hicimos buenos trabajos en el torneo, pero no pudimos cumplir el objetivo que nos trazamos. Contra Argentina y Brasil tuvimos mejor comportamiento que contra Uruguay, jugamos mal este partido. Pero aprendimos cosas, cogimos experiencia y siempre será un orgullo vestir la camiseta de Colombia”.

Y Benedetti también se animó a calcular cuándo podría volver a las canchas, aunque sin apuros: “Pueden ser seis meses, pueden ser ocho, pero no me quiero afanar, quiero llevar las cosas con calma para estar diez puntos. No hay necesidad de acelerar el proceso, eso podría empeorar la lesión. Sigo las recomendaciones al pie de la letra”.