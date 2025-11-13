Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 09:08
Nicolás Benedetti no jugará en la Liga BetPlay; revelan el club español que lo fichará
El centrocampista colombiano dejará el fútbol mexicano para probar experiencia en Europa.
Uno de los futbolistas colombianos que supo dejar huella en el fútbol mexicano es el centrocampista ofensivo Nicolás Benedetti, jugador nacido en la ciudad de Cali que dejará el balompié azteca tras 7 años desempeñándose allí.
El exjugador del Deportivo Cali que en México vistió las camisetas del Club América y más recientemente la del Mazatlán, trasladará sus goles y asistencias al fútbol del Viejo Continente, pues han confirmado su nuevo club para el inicio del 2026.
Nicolás Benedetti jugará en el fútbol español
Pese a que rumores indicaban que el Deportivo Cali o el Junior de Barranquilla podrían fijarse en el talentoso mediocampista y un posible retorno al fútbol colombianos al saber que terminaría su contrato con Mazatlán en este diciembre, el futuro de Benedetti está muy lejos de su país natal.
Y es que de acuerdo con información del periodista Juan Felipe Cadavid en el programa ‘La FM más Fútbol’, Benedetti ya tiene acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas y tendrá su primera experiencia en el fútbol del Viejo Continente.
Los números de Benedetti en Mazatlán
En lo que respecta a la presente Liga MX, el mediocampista colombiano logró aportar 3 goles y ofrecer 2 asistencias vistiendo la camiseta del Mazatlán, equipo morado de México que no se caracteriza por pelear títulos y que tampoco ha podido avanzar de ronda en el certamen.
Pese a que los números de Benedetti no son asombrosos, hacerlo en un equipo modesto como Mazatlán lo hace destacar, tanto que en el fútbol español se han fijado en él, un club como Las Palmas que recordemos compite actualmente en la Segunda División y que pelea su ascenso ubicado en la tercera casilla de aquel torneo, a solo dos puntos del líder, Racing de Santander (donde milita el también colombiano Gustavo Puerta).
