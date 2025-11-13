Nicolás Benedetti no jugará en la Liga BetPlay; revelan el club español que lo fichará

Uno de los futbolistas colombianos que supo dejar huella en el fútbol mexicano es el centrocampista ofensivo Nicolás Benedetti, jugador nacido en la ciudad de Cali que dejará el balompié azteca tras 7 años desempeñándose allí.

El exjugador del Deportivo Cali que en México vistió las camisetas del Club América y más recientemente la del Mazatlán, trasladará sus goles y asistencias al fútbol del Viejo Continente, pues han confirmado su nuevo club para el inicio del 2026.

