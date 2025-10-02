El Mundial Sub 20 de 2025 sigue su curso y este jueves el Grupo F tendrá un duelo clave entre Nigeria y Arabia Saudita, dos selecciones que llegan con la obligación de sumar luego de caer en su estreno. El partido se disputará en un contexto de urgencia, pues ambos equipos saben que un nuevo tropiezo comprometería seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Los africanos iniciaron su camino con una derrota ajustada por 1-0 frente a Noruega, en un compromiso donde mostraron despliegue físico y velocidad, pero carecieron de efectividad en el último tercio del campo. La “Sub-20 de las Águilas Verdes” deberá mejorar su puntería si quiere mantener vivo el sueño mundialista, ya que en su debut desperdició varias oportunidades claras que terminaron costándole caro.

Por su parte, el combinado asiático también cayó por la mínima diferencia, 0-1 ante Colombia, en un duelo en el que exhibió orden defensivo y disciplina táctica, pero se quedó corto en la creación de opciones ofensivas. El equipo dirigido por Marco Alexandre de Souza sabe que ante Nigeria no basta con defender bien, sino que será indispensable arriesgar más para conseguir un resultado positivo.

El choque entre ambos representa más que tres puntos: es una verdadera final anticipada para dos selecciones que no pueden darse el lujo de encadenar dos derrotas consecutivas. La potencia atlética de Nigeria chocará con la paciencia y el planteamiento estructurado de Arabia Saudita, en un partido que promete ser cerrado, intenso y con la tensión propia de quienes se juegan la permanencia en el torneo.