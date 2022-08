"Ningún club de Europa quiere a Cristiano Ronaldo"

La realidad deportiva de Cristiano Ronaldo parece que parece estar cambiando desde que expresó sus ganas de salir del Manchester United, pero eso no ha sido posible por los intereses que tiene el jugador y que al final no pueden ser complacidos por los clubes europeos.

Aunque parce que Jorge Mendes, su representante, trabaja rápidamente para establecer un equipo que se ajuste a las necesidades del delantero, muchos clubes se niegan la posibilidad por diferentes factores, entre ellos la edad del portugués que cumplirá en los siguientes meses 38 años.

En diálogo con Sky Sports Jamie Carragher, ex futbolista de Liverpool, habló de la realidad de CR7, siendo transparente con lo que pensaba: "Siempre pensé que el de Cristiano era un fichaje extraño. Sentí que esta situación llegaría, aunque lo hiciese muy bien el año pasado con el United. Firmó un contrato de dos años, algo que no me podía creer".

"Su carrera se ha alargado porque es un gran profesional. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo jugador. Él nunca va a ser el segundo de nadie, pero hay ciertas etapas de una carrera en la que se sabe que ya no eres el mismo" agregó el inglés.

Por otro lado, finalizaría recalcando la importancia de que el jugador entienda que "ningún equipo de Europa lo quiere ahora mismo, así que él podría estar equivocado. No parece que el United pueda sacarlo. Si preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera, tampoco estoy muy seguro de que el vestuario del United quiera a Cristiano Ronaldo".