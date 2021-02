El colombiano Matheus Uribe y el brasileño Otávio anotaron los tantos con los que el Oporto venció hoy en el descuento al Marítimo por 1-2 y mantiene la esperanza por el campeonato liguero en la segunda posición, a pesar de que se encuentra a diez puntos del líder, el Sporting.



El partido se puso de cara para "los dragones" en el minuto 14, cuando Uribe aprovechó una serie de rechaces dentro del área tras un córner.

Está inaugurado o marcador!

Uribe concluiu uma jogada de insistência do Porto na sequência de um livre lateral. O colombiano rematou e abanou as redes do Marítimo pela primeira vez.



