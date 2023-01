"No enojés al mejor": Riquelme salió en defensa de Messi por el 'Topo Gigio' a Van Gaal

Juan Román Riquelme fue uno de los futbolistas más talentosos del fútbol argentino. El histórico '10' de Boca Juniors consiguió hacer una carrera ejemplar y acabó siendo reconocido a lo largo y ancho del mundo por su calidad con el balón.

Vea también: ¿Messi jugando a los bomberos? El argentino revivió una popular foto de su niñez

En su paso por Barcelona, el volante albiceleste se encontró con el desprecio de Louis Van Gaal, técnico holandés que dirigía al equipo culé. Allí, el entrenador lo señaló y criticó su estilo de juego en repetidas ocasiones.

Durante el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi tuvo un gran gesto de respeto hacia Riquelme, AL enfrentarse al conjunto neerlandés, el capitán del combinado campeón del mundo festejó un gol con el habitual gesto del 'Topo Gigio'. Una clara referencia en la cara de Van Gaal por su maltrato a Román.

La imagen fue vista por gran parte del mundo y tuvo una reacción del exjugador. En una declaración al 'Diario AS', el 'vicepresidente del club 'xeneize' habló sobre lo que representó la celebración de Messi.

" Qué va ser... hay cosas que no pueden pasar, no podés hacer enojar al mejor, es lo peor que podés hacer. Eso fue muy bueno para Argentina. Messi, enojado, te gana. Messi se enoja, y no es que se hace expulsar, o se va del partido, él se enoja jugando a la pelota y te gana".

Riquelme contó que durante la Copa del Mundo le escribió un mensaje de motivación al capitán, luego de la derrota en la fase de grupos.

"En el Mundial, a Leo solo le escribí cuando perdimos el primer partido (contra Arabia Saudita), y cuando terminó la final. Años atrás lo decía, mientras Messi juegue, Argentina es favorita. Le gusta competir a él, es la diferencia, el juega a la pelota como en el barrio, no juega al fútbol, nunca le duele nada, es maravilloso".

Le puede interesar: Real Madrid desmoronó al Atlético: remontó y se metió a Semis de la Copa del Rey

Para Riquelme, el título de Argentina en Qatar 2022 significó la redención de los ídolos de la selección. Se espera que Messi pueda continuar en el combinado albiceleste durante los próximos años, llenando de orgullo a porpios y extraños.