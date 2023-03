“No es alguien para tomar en serio”: Carlos Antonio aterrizó al Pibe y le recordó su pasado

La Selección Colombia es un tema que despierta pasiones en la mayoría de los hinchas. El conjunto tricolor es uno de los temas de conversación en lo deportivo y las polémicas sobre los hechos que suceden a sus alrededores siempre están en el centro de la conversación.

Vea también: Ya ni lo llaman a la Selección Colombia, apenas marcó un gol y Everton ofrece 15 millones de euros

Una de las discusiones en torno al equipo nacional surgió en los últimos días con las declaraciones del 'Pibe' Valderrama. El ex jugador decidió manifestar que el combinado cafetero tiene jugadores intocables por su recorrido y experiencia.

Con estas palabras, el histórico jugador samario hizo una clara referencia para el papel de futbolistas como James Rodríguez, Falcao García y David Ospina. Este comentario generó una fuerte respuesta de Carlos Antonio Vélez.

El reconocido comunicador se mostró bastante inconforme con lo que dijo el '10' y apuntó las razones por las que su palabra no puede ser tan valorada en el entorno del combinado nacional

“Como ‘el Pibe’ es un tipo pintoresco, no es un tipo para tomar en serio. Yo, al ‘Pibe’, no lo tomo en serio. ‘El Pibe’ dice muchas cosas y que las diga, está en todo su derecho. ¿Pero, que yo lo tome en serio? No, no, no…”, dijo inicialmente el periodista en su espacio 'Palabras Mayores' del programa 'Planeta Fútbol' de Atena 2.

El comunicador remarcó que la opinión del samario se queda sin valía por su ausencia de títulos con la selección: “A mí me cae bien ‘el Pibe’, me parece un tipo simpático, dicharachero. Es un personaje. Le va muy bien en los comerciales de casas de apuestas; salen buenísimos. Es un hombre pintoresco. En su momento, un ‘supercrack’, pero con un problema: nunca ganó nada con la selección Colombia ¡Qué tristeza!”.

Finalmente, Vélez remarcó la necesidad de aclarar que en la selección no puede haber 'intocables': “’El Pibe’ ha dicho que hay jugadores intocables en selección. No, en selección no hay ninguno intocable. Intocables los campeones, y aquí no tenemos ningún campeón. En la selección no hay ninguno que haya ganado un título con el equipo nacional. Intocables aquí no hay”.

Le puede interesar: La Selección Colombia está atenta: ¿Cuándo es el sorteo del Mundial Sub 20 2023?

Por ahora, no se sabe si el Pibe le responderá al conocido periodistas. El hecho es que Colombia jugará este viernes 24 de febrero en su primer amistoso ante Corea del Sur por la fecha FIFA.