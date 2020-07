"No es el momento de leguleyadas": SIC a la FCF

Una vez se conoció el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio contra varios miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, la entidad emitió un comunicado oficial en la que asegura que no había sido notificada por la decisión que se tomó en el marco de la investigación por la reventa de boletería en las eliminatorias.

Vea también: ¿De cuánto es la multa que la SIC le impuso a Ramón Jesurún?

“A la fecha, la FCF no ha sido notificada de esta decisión en los términos que indica la normatividad, por lo tanto se desconoce el contenido íntegro de la decisión”, dijo la misiva del organismo, agregando que “el hecho de no utilizar los mecanismos previstos en la ley, si no los medios de comunicación para informar decisiones administrativas, reitera las irregularidades que desde el inicio del proceso se han advertido y hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes”.

Interrogado por ello, Andrés Barreto, Superintendente de Industria y Comercio, aseguró que "esta decisión se demoró en tomar no solamente por el marco de la pandemia y el consejo asesor, sino por las múltiples e infundadas recusaciones de las partes y la cantidad de tácticas dilatorias. Así que ahorita no es el momento de incurrir en leguleyadas y tácticas de esta naturaleza", dijo el funcionario.

Le puede interesar: Respuesta de la FCF por multimillonaria sanción de la SIC

Cabe agregar que la Federación Colombiana de Fútbol afirmó que recurrirá la sanción promulgada por la SIC. “En caso de que la SIC mantenga su posición, la FCF acudirá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entidad encargada de adoptar una decisión definitiva, verdadero juez del proceso”, dijo el comunicado.

Añadió que “a lo largo del procedimiento a instancia de la SIC, la FCF ha evidenciado múltiples y graves anomalías, particularmente, la ausencia de pruebas en su contra o de sus miembros. Estas falencias han sido puestas en conocimiento de otras instancias judiciales, las cuales adelantan las respectivas investigaciones”.