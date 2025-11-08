"No es el resultado que queríamos, pero nunca dejamos de darlo todo": Luis Díaz 

Utilizando su cuenta de Instagram el jugador colombiano Luis Díaz destacó lo hecho en el partido de la fecha 10 de la Bundesliga, en el cual terminaron empatando 2-2 ante el Unión Berlín, y dijo que aunque no fue el resultado esperado seguirá dejando lo mejor en la cancha.

El deportista de nuestro país marco en el minuto 38 del partido en una ejecución que está siendo destacada alrededor del mundo. El delantero tuvo una jugada por el costado izquierdo del campo, evitó que la pelota saliera por la línea final y en un ángulo imposible marcó el empate parcial del partido.

Luis Díaz, en su mensaje en sus redes sociales, destacó: "No es el resultado que queríamos, pero nunca dejamos de darlo todo". Después de conocerse la publicación, jugadores de la selección Colombia como James Rodríguez elogiaron lo hecho por el guajiro.

En la conferencia de prensa del entrenador Kompany destacó el presente del colombiano Díaz y aseguró que el deportista colombiano está siendo la versión que necesitan para el equipo en los torneos en los cuales están participando.

"Necesitábamos ese momento de genialidad de Lucho. Claro que pudo haber marcado otro gol después, pero la calidad que tenemos en este equipo es la que necesitamos para lograr nuestros objetivos. Tres goles esta semana, eso estuvo bien para él", dijo el entrenador.

El delantero colombiano cierra una semana redonda en la que logró doblete en el duelo ante PSG en la Champions League y este gol en el torneo alemán y jugando en condición de visitante. El jugador ahora se sumará a los trabajos de la selección Colombia para los partidos ante Australia y Nueva Zelanda de esta fecha FIFA.

