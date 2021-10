"No es suficiente para mí": Gerrard critica a Morelos por su rendimiento en Rangers

Steven Gerrard, entrenador del Rangers de Glasgow, se mostró inconforme en los últimos días con el delantero Alfredo Morelos; pues el poder goleador que tiene el jugador, no está llenando las expectativas del inglés.

Así las cosas, el entrenador pidió al nacido en Cereté que marque más goles ya que su registro esta temporada "no es suficiente", afirmó en rueda de prensa.

El 'Búfalo' ha marcado cinco tantos en quince partidos y está a uno de llegar a la histórica cifra de 100 dianas, entre todas las competiciones para el Rangers, pero su olfato goleador no está presente como en las anteriores temporadas. "Cinco en quince partidos no es suficiente para mí", dijo Gerrard después de no pasar del empate contra el Hearts.

"No solo él, creo que todos tienen que marcar más goles. Somos el Rangers, con las ocasiones que estamos creando esperaría que el jugador que juega la mayoría de minutos como el 'nueve' debería llevar más de cinco goles en quince partidos. Las estadísticas demuestran que tenemos que mejorar", explicó.

"Tenemos que seguir creando oportunidades para Alfredo. Pero si te fijas en sus otras temporadas, han sido mejores que los goles que lleva en esta. Estoy seguro que él también quiere marcar más goles", añadió Gerrard.

Morelos marcó 17 goles entre todas las competiciones la temporada pasada, 29 en la temporada 2019/20, y 33 en la 2018/19; asimismo, marcó 18 en la primera temporada que se puso la camiseta azul.