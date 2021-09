"No estoy para darle gusto a nadie": James desafía a quienes lo critican por estar en Twitch

Cada vez que James Rodríguez se conecta a su canal de Twitch da de qué hablar. En esta oportunidad, el colombiano aprovechó para enviar un mensaje a las personas que especulan con su estado físico: “Estoy físicamente bien. No crean en todo lo que dicen. Me estoy entrenando bien, me siento bien y preparado para lo que me toque y lo que viene”; esto, teniendo en cuenta que estuvo varias semanas sin jugar, luego de aislarse por contacto con un positivo de Covid-19 del equipo.

Asimismo, indicó que “extraño verme jugar, quiero jugar, pero hay que entrenarse bien para lo que viene... Físicamente estoy bien, con muchas ganas y preparado para todo lo que sea. Me siento fuerte y ya saben pues”.

Por otra parte, le envió un mensaje a las personas a las cuales les pidió respeto: “Así no le guste a mucha gente, acá estaré en Twitch. Desde que esté feliz y pueda estar cerca de ustedes, todo bien. No estoy para darle gusto a nadie, ni aprobación de nadie. Si soy feliz, es lo más importante. No estoy bravo, hay que hablar lo que se piensa con respeto. No he dicho nada malo”,

Respecto a su nuevo compañero de club, Salomón Rendón, James dijo que “es un fichaje bueno, lo enfrenté en Eliminatorias y Copa América y es un fichaje super importante”.

Hay que decir que James ya había dicho en una transmisión anterior que si el cuerpo técnico que encabeza Rafa Benítez consideraba oportuna su presencia ante Burnley, estaría ‘ok’ para jugar y debutar en la Premier League.