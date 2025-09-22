No fue Dibu: ¿quién fue el mejor arquero en la gala del Balón de Oro 2025?

El portero Gianluigi Donnarumma, figura clave en la primera Champions League del Paris Saint-Germain la temporada pasada, recibió el Trofeo Yachin al mejor portero el lunes (22) durante la ceremonia del Balón de Oro 2025.

El italiano, que dejó el PSG este verano y fichó por el Manchester City, ganó el premio por segunda vez a los 26 años, sucediendo a Emiliano el 'Dibu' Martínez, portero del Aston Villa y de la selección argentina.

En 2021, el arquero italiano levantó el trofeo tras ser nombrado mejor jugador de la Eurocopa con la selección italiana, campeona de Europa.

Lea también: Con polémica así terminó el top por el Balón de Oro: Ousmane Dembelé el ganador