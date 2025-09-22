Cargando contenido

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero argentino
Ceremonia de Balón de Oro / Emiliano 'Dibu' Martínez
Lun, 22/09/2025 - 16:57

No fue Dibu: ¿quién fue el mejor arquero en la gala del Balón de Oro 2025?

El portero argentino había sido premiado el año pasado.

El portero Gianluigi Donnarumma, figura clave en la primera Champions League del Paris Saint-Germain la temporada pasada, recibió el Trofeo Yachin al mejor portero el lunes (22) durante la ceremonia del Balón de Oro 2025

El italiano, que dejó el PSG este verano y fichó por el Manchester City, ganó el premio por segunda vez a los 26 años, sucediendo a Emiliano el 'Dibu' Martínez, portero del Aston Villa y de la selección argentina. 

En 2021, el arquero italiano levantó el trofeo tras ser nombrado mejor jugador de la Eurocopa con la selección italiana, campeona de Europa. 

Sus 4 años en París culminaron con la histórica Champions League

El portero fue una de las figuras clave del equipo, realizando paradas cruciales tanto en la tanda de penaltis contra el Liverpool en octavos de final como en la vuelta de semifinales contra el Arsenal. 

Criticado regularmente desde su llegada al PSG en 2021, tanto por sus arriesgadas carreras aéreas como por la inconsistencia de su juego de pies, un aspecto crucial del esquema táctico de Luis Enrique, Donnarumma parecía haber puesto fin a cualquier debate sobre su titularidad, pero el Paris Saint-Germain decidió fichar en el más reciente mercado al francés Lucas Chevalier. 

Donnarumma lamentó su salida del PSG

Tras no llegar a un acuerdo de renovación con el club parisino, Donnarumma se marchó al Manchester City, donde ha tenido un buen rendimiento esta temporada. Interrogado en la zona mixta tras recibir el premio, el italiano admitió que la decisión de dejar el PSG fue difícil. 

"Sí, cuando compartes tantas cosas positivas y tanto tiempo con amigos, es difícil", declaró 'Gigio' a la AFP, "pero encontré un club extraordinario, con jugadores extraordinarios, y me acogieron como a una familia. Eso es importante para mí", añadió.

