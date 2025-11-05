No fue solo la camiseta: Merch oficial de Colombia el Mundial 2026

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y Adidas sacó oficialmente la camiseta de local que usará la selección Colombia, una camiseta clásica, con mariposas amarillas, el cuello azul y las franjas rojas en las mangas. Pero además la marca alemana de las tres franjas sacó más indumentaria oficial que usará la tricolor en la copa del mundo, una colección azul oscura, una blanca, una amarilla y una azul clara.