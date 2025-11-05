No fue solo la camiseta: Merch oficial de Colombia el Mundial 2026
Además de la camiseta de local para la selección Colombia, Adidas lanzó más artículos.
El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y Adidas sacó oficialmente la camiseta de local que usará la selección Colombia, una camiseta clásica, con mariposas amarillas, el cuello azul y las franjas rojas en las mangas. Pero además la marca alemana de las tres franjas sacó más indumentaria oficial que usará la tricolor en la copa del mundo, una colección azul oscura, una blanca, una amarilla y una azul clara.
Las cuatro nuevas indumentarias colombianas
La indumentaria blanca será la de entrenamiento, que contará con camiseta, saco y chaqueta de entrenamiento, la base será blanca pero también tendrá detalles en la manga, azules, amarillos y rojos.
🇨🇴 Colección blanca Adidas para la Selección Colombia pic.twitter.com/u1aPfk69jX— Pipe Sierra (@PSierraR) November 5, 2025
Las otras tres indumentarias combinarán camisetas, chaquetas y busos, serán tres colores diferentes, un azul oscuro que será la colección que usen los jugadores como indumentaria para llegar al estadio y la amarilla y la azul clara que es más que todo merch oficial de la selección Colombia para los aficionados.
🇨🇴 Colección azul oscura Adidas para la Selección Colombia pic.twitter.com/5ll8WgJGpK— Pipe Sierra (@PSierraR) November 5, 2025
🇨🇴 Colección amarilla Adidas para la Selección Colombia pic.twitter.com/LyCj0JBIiO— Pipe Sierra (@PSierraR) November 5, 2025
🇨🇴 Colección azul claro Adidas para la Selección Colombia pic.twitter.com/U56872C6lA— Pipe Sierra (@PSierraR) November 5, 2025