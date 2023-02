"No ha sido fácil": Borré reconoce que no la está pasando bien en Alemania

Rafael Santos Borré es uno de los jugadores más importantes del último tiempo en la Selección Colombia. El ex Deportivo Cali firmó una gran 2022 en el Frankfurt, pero últimamente ha sido cuestionado por su actualidad.

El delantero del onceno negro ha perdido la titularidad de cuadro teutón y sus minutos han empezado a ser contados en el torneo alemán. Borré dejó de ser la referencia en ataque para su equipo.

Tras el triunfo 4-2 por la Copa de Alemania ante el Darmstadt, en dónde el colombiano anotó el gol del empate parcial, Borré habló con la página oficial del club. El barranquillero señaló que le ha costado ser suplente en el onceno alemán.

“La verdad que contento, feliz. La pretemporada la venía haciendo bien, me venía entrenando de buena forma, en los momentos que el equipo me necesite tengo que estar presente, tengo que ser una buena alternativa para el grupo”, inicio el atacante cafetero.

Sobre su ausencia en la titular, Borré remarcó: “Ha sido difícil no estar en los once titulares, pero estos partidos me sirven para agarrar confianza, para tomar ritmo también, que nos sirve mucho a los que no jugamos en este semestre tan seguido”

Finalmente, el ex Cali apuntó que espera sumar minutos en lo que viene: “Para mí el gol en lo personal me da mucha confianza para lo que viene, para el trabajo que vengo haciendo, me vengo entrenando bien, vengo trabajando para el equipo, para ayudar donde me toque. Obviamente a veces es difícil porque los chicos también están bien, al que le toque estar en Bundesliga, ahora que viene Champions, los chicos que arrancan lo viene haciendo bien. Lo importante es eso, que cuando me toque, poder sumar; y el gol me da confianza para seguir”.

Por ahora, el delantero espera volver al onceno inicial del cuadro alemán. La idea de Borré es sumar minutos para llegar disponible a las Eliminatorias al Mundial 2026.