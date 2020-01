No hay pruebas que involucren a la Fedefútbol por reventa de boletería, dice Jesurún

El caso de la reventa de boletas del partido de la Selección Colombia ante Brasil de cara a las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 aún continúa en proceso y, en medio de las indagaciones, se ha relacionado a la Federación Colombiana de Fútbol en presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la venta de dichas boletas.

Al respecto, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, aseguró en diálogo con La FM que hasta el momento no hay pruebas que involucren a la FedeFútbol o alguno de sus directivos con presuntas irregularidades, de hecho, afirma que es curioso que el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio haya excluido en el informe final, crucial para la decisión de la SIC, las pruebas que absolverían a la Federación.

Vea también: Así se orquestó la escandalosa de reventa de boletas para partidos de la Selección Colombia

Frente a la pregunta sobre si alguno de los directivos de la Federación habría recibido dinero para adjudicar dicho contrato a Ticket Shop, Jesurún fue enfático en que eso es totalmente falso.

"No hay absolutamente nada contra la Federación ni sus miembros", aseguró mientras que recordó que todos los testigos que han sido tenidos en cuenta en este caso, han asegurado que el organismo de fútbol no tuvo nada que ver.

"La investigación se ha ido desvirtuando tratando de involucrar a la Federación cuando no tuvo nada que ver ni hubo ninguna irregularidad en el mismo. No se nos ha dado la oportunidad con los testigos que han dicho claramente que la Federación no tuvo nada que ver, sino se han generado unos ríos de desinformación muy negativos", afirmó Jesurún.

Reiterando que la Federación de Fútbol está exenta de cualquier irregularidad, recordó cómo se llevó a cabo el proceso de adjudicación del contrato que para él se hizo bajo los términos legales establecidos.

"La Fedefútbol hizo una invitación a empresas especialistas en venta de boletas, entran siete firmas a ofertar y finalmente la Federación escoge a la empresa que mejor oferta entrega y que superaba a las otras por $10.000 millones", agregó.

Es así cómo a Ticket Shop le adjudicaron el contrato debido a que la oferta era muy alta dentro de la convocatoria.

Sobre los señalamientos de que presuntamente hubo competencia desleal porque cuando se abrió la convocatoria supuestamente ya estaba definida la empresa a la cual se le iba a dar el contrato, Jesurún negó por completo esto señalando que la Fedefútbol es una empresa ciento por ciento privada y si hubiese querido podía otorgar el contrato a dedo y no tenía que diseñar una "pantomima".

"Qué obligación habría tenido para hacer una pantomima si tenía la facultad de escoger un operador único, como empresa privada habíamos podido adjudicar a dedo, es recurrir al elemental sentido común. Si la Federación estuviera empeñada en hacerlo para que quedara pues esta empresa no habría pagado $10.000 millones más que la segunda", indicó.

Considera que no hay neutralidad en la SIC y le llama la atención lo que ha pasado en la Superintendencia delegada "que pruebas contundentes que acabarían con el proceso contra la Federación deliberadamente han sido excluidas".

"Uno ve en el caso de la SIC en el último informe que el señor delegado deliberadamente omite todas las pruebas donde las personas indagadas en todos los frentes de la investigación hasta las empresas que no ganaron. Todos dicen que la Federación no tuvo nada que ver, y lo más curioso, los delatores, la empresa Ticket Shop claramente en los audios y videos cuando le preguntan por la responsabilidad de la Federación dicen: 'ninguna'", agregó.

Hizo un llamado para que esas pruebas sean tenidas en cuenta en el informe que se le entregará al superintendente que tomará la determinación final.