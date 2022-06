"No hay veto, es disposición técnica": técnico de la Selección Colombia femenina da la cara

En estos días, la Selección Colombia Femenina ha enfrentado un momento crucial debido a la última convocatoria hecha por el técnico Nelson Abadía, quien dentro de la lista de jugadoras llamadas no tuvo en cuenta a grandes referentes como Natalia Gaitán, Isabella Echeverri o Yoreli Rincón.

Muchas han sido las preguntas con respecto a la decisión de no llamar a estas futbolistas que enfrentan un gran momento deportivo, a lo que finalmente el profesor Abadía respondió: “Yo no conozco el primer técnico que sea tan tonto de saber que tiene unas extraordinarias jugadoras y no las llame”.

Así mismo, durante todo este tiempo se ha hablado de posibles problemas dentro de la Federación Colombiana de Fútbol y las jugadoras no convocadas que han hecho en tiempos pasados, algunas denuncias por las condiciones en las que han tenido que ir a representar el país: “No hay veto, eso sí, es más disposición técnica” añadió el estratega cafetero.

Finalmente, el profesor Abadía habló a una entrevista en RTVC Noticias sobre si estas jugadoras referentes iban a ser tenidas en cuenta para el futuro: “Eso en realidad depende de la capacidad, y por supuesto, del momento actual en el que esté la selección”.

Recordemos que las colombianas se preparan en Bogotá para dos partidos amistosos que tendrán a final de mes con Estados Unidos y para la Copa América, donde tendrá que enfrentar a Paraguay en el primer compromiso el próximo 8 de julio.