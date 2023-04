"No hubo acuerdo": Olympiacos baja los brazos con la renovación de James

James Rodríguez sigue siendo el foco de varias miradas en Grecia, pues el rendimiento del futbolista colombiano no ha sido el esperado en Olympiacos, teniendo en cuenta que ha recaído en lesiones y por ende no ha tenido la continuidad ni el protagonismo esperado.

Así las cosas, han sido varios los rumores acerca del futuro deportivo de James, teniendo en cuenta que si bien ha sido clave en varios partidos de Olympiacos, al cuerpo técnico y a la hinchada no les resulta conveniente contar con un futbolista que constantemente se lesiona.

Por otro lado, se ha conocido que la dirigencia sigue teniendo confianza en el mediocampista, por lo cual se ha intentado extender el vínculo del colombiano con el cuadro griego; no obstante, parece un hecho que no hubo acuerdo, y por ende, James Rodríguez no continuará en Olympiacos.

Lo anterior fue informado por el periodista Felipe Sierra, quien además comentó que luego de que las partes no llegaron a un acuerdo para la continuidad del volante, James Rodríguez quedará libre el sábado 1 de julio.

Así las cosas, ad portas de su cumpleaños 32 (12 de julio), James y su entorno tendrían que empezar una nueva búsqueda de equipo, la cual no parecía compleja hace algunas semanas (antes de lesionarse); pero ahora, lesionado, y con unas pretensiones económicas altas, se torna más oscuro su panorama.

Cabe recordar que James llegó a Olympiacos en septiembre de 2022 luego de rescindir su contrato con Al Rayyan de Catar; y en su paso por el cuadro de El Pireo, ha disputado 23 partidos (entre Superliga y Copa) y ha anotado cinco goles.