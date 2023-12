No hubo sorpresas: definidos los tres finalistas al Premio The Best de la FIFA

El argentino Lionel Messi, el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé son los tres finalistas al premio The Best al Jugador Masculino de la FIFA 2023, cuyo ganador se conocerá el 15 de enero en una ceremonia en Londres.



Messi, que en 2022 consiguió esta distinción por segunda vez después de coronarse campeón del mundo con Argentina en Catar, tuvo un papel principal en la consecución del último título de Liga para el PSG, el segundo ganado por él en Francia.



Su última temporada en la liga gala la completó formando parte del mejor equipo del campeonato y en lo más alto de la tabla de asistencias de la división.

Autor de más de 100 tantos con Argentina; máximo goleador de todos los tiempos de las cinco grandes ligas europeas y único jugador que ha dado una asistencia en cinco Mundiales, Messi fichó en julio por el Inter de Miami, donde continua su carrera.



Messi volverá a rivalizar por el galardón de la FIFA igual que el año pasado con el francés Kylian Mbappé, subcampeón del mundo en Catar con Francia, que anotó el tanto definitivo para que el PSG ganara el último campeonato de Liga frente al Estrasburgo, de penalti en el minuto 90, su octavo título nacional en 11 años.



La FIFA recordó que durante el periodo de clasificación para The Best 2023, Mbappé vio puerta 17 veces en los 20 últimos partidos de liga y protagonizó una racha de nueve goles en seis encuentros para ser el máximo goleador y ser distinguido como Jugador del Año.

El noruego Erling Haaland, de 23 años, opta al premio después del primer triplete del Manchester City de Pep Guardiola, con la Champions League, la Copa de Inglaterra y la Premier League.



En los 33 partidos que disputó en esas competiciones durante el periodo de clasificación, Haaland vio puerta en 28 ocasiones.



Entre otras distinciones, Haaland también recibió la Bota de Oro europea, la Bota de Oro de la Premier League inglesa y el doblete de los títulos de Jugador y Jugador Joven de la Premier.