No hubo sorpresas: se premió al mejor joven de la temporada 2023

El inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, recibió este lunes el premio Raymond Kopa que designa al mejor joven de la pasada temporada, en la gala del Balón de Oro en París.



Bellingham, que llegó a principio de temporada al equipo blanco, sustituye en el galardón al español del Barcelona Gavi, que era otro de los candidatos junto a su compañero Alejandro Balde, el francés Eduardo Camavinga, del Real Madrid, y el alemán Jamal Musiala, volante del Bayern de Múnich.



Tras recibir el premio, Bellingham mostró su agradecimiento a "todos" los que le han ayudado en su carrera y dedicó el trofeo a su hermano y sus padres. "Gracias por vuestro apoyo", dijo.

Bellingham, a preguntas de los presentadores de la gala, dijo que ha tenido "un muy buen comienzo" de temporada con el Real Madrid y mostró su agradecimiento a sus compañeros y a su entrenador, Carlo Ancelotti: "Me han acogido muy bien y me han permitido expresarme".



Sobre si eligió el número 5 en el equipo madrileño como homenaje a Zinedine Zidane, bromeó y señaló que, "para ser sinceros, no quedaba otro", aunque luego recalcó que esa camiseta supone "una presión enorme y un homenaje a uno" de sus "ídolos".

Jude Bellingham ha tenido un comienzo de campaña espectacular con el Real Madrid. De hecho, viene de ser figura en el reciente Clásico ante Barcelona con un doblete que sirvió para sellar la remontada merengue. El inglés figura como el goleador de la Liga de España con diez anotaciones.

