La situaci√≥n de Ronaldinho en Paraguay no es sencilla. El exfutbolista, quien lleg√≥ a Asunci√≥n, en compa√Ī√≠a de su hermano, para hacer parte de varios eventos sociales relacionados con la promoci√≥n de su libro y algunos otros compromisos, habr√≠a ingresado con documentos falsos e incurrir√≠a en un grave delito que est√° siendo investigado por las autoridades paraguayas, mientras que se encuentra en una especie de detenci√≥n domiciliaria en el hotel al que lleg√≥.

Lea también: Listos los duelos para Colombia vs Argentina en la Copa Davis

Sin embargo, su figura alegre y esa imagen que el brasilero dej√≥ como jugador es dif√≠cil de ignorar sin importar de qu√© lado del caso se est√© o si se trata de los propios investigadores, situaci√≥n que se evidenci√≥ con las autoridades del pa√≠s guaran√≠, que, m√°s all√° de cumplir con su deber y analizar las variantes de la situaci√≥n, no desaprovecharon la visita del exjugador y la posibilidad de tenerlo cerca para llevarse un buen recuerdo de uno de los jugadores m√°s destacados del f√ļtbol mundial en el √ļltimo tiempo.

Tanto un guardia encargado de su custodia como los miembros de la Fiscal√≠a a la que el brasilero asisti√≥ para rendir una indagatoria, aprovecharon el momento y no dejaron ir al exBarcelona, PSG y Mil√°n, entre otros, sin que antes se tomara una foto con ellos, algo que, claramente, sale de todo protocolo, pero que se present√≥ como una oportunidad √ļnica para un grupo de trabajadores que dif√≠cilmente volver√° a correr con la misma "suerte".

Le puede interesar: Lo de James al Atlético de Madrid avanza: se conocieron nuevos detalles

A la espera de una resoluci√≥n definitiva del caso de Ronaldinho y mientras las investigaciones contin√ļan, el futbolista sigue movi√©ndose para salir de este mal momento y las autoridades disfrutan de tenerlo a su lado.

The police who arrested Ronaldinho yesterday (had a fake passport) still managed to take a photo with him ūüėā pic.twitter.com/ZRXV3qdAQo