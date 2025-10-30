No le alcanza Suárez: El entrenador puso en duda el puesto del colombiano

Rui Borges elogia a sus delanteros, pero no define un titular

A pesar del gran presente del colombiano, el técnico Rui Borges fue claro al afirmar que el puesto de delantero centro no tiene un dueño asegurado. El estratega resaltó el trabajo de Fotis Ioannidis, quien viene de marcar en la goleada 4-1 sobre Alverca por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

“Son dos delanteros magníficos. Estoy muy contento de tenerlos a ambos. Cuando uno falte, el otro estará ahí para dar un paso al frente, sea quien sea. Fotis ha respondido de maravilla y está feliz en el Sporting, se nota cada día. Me alegro de que haya marcado un gol, se lo merecía”, declaró Borges en rueda de prensa.

El entrenador ya había expresado una postura similar semanas atrás, tras el debut europeo del Sporting, cuando destacó la versatilidad y aporte ofensivo de ambos atacantes:

“Me alegra poder contar con Luis y Fotis, hacen brillar a sus compañeros con sus propias virtudes”.