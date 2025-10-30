Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 11:59
No le alcanza Suárez: El entrenador puso en duda el puesto del colombiano
El entrenador del Sporting habló de la posición del delantero centro.
El Sporting de Lisboa vive un gran momento en el fútbol portugués. El equipo marcha segundo en la Liga Portuguesa y mantiene su ritmo en la Champions League, en buena parte gracias al rendimiento de Luis Javier Suárez, delantero colombiano que llegó en verano para ocupar el lugar del sueco Viktor Gyökeres, transferido al fútbol inglés.
Suárez ha respondido con goles, 8 en 14 partidos oficiales, siete en liga y uno en Champions. Además, fue elegido mejor jugador del campeonato portugués durante agosto y septiembre, consolidándose como una de las figuras del equipo.
Rui Borges elogia a sus delanteros, pero no define un titular
A pesar del gran presente del colombiano, el técnico Rui Borges fue claro al afirmar que el puesto de delantero centro no tiene un dueño asegurado. El estratega resaltó el trabajo de Fotis Ioannidis, quien viene de marcar en la goleada 4-1 sobre Alverca por los cuartos de final de la Copa de la Liga.
“Son dos delanteros magníficos. Estoy muy contento de tenerlos a ambos. Cuando uno falte, el otro estará ahí para dar un paso al frente, sea quien sea. Fotis ha respondido de maravilla y está feliz en el Sporting, se nota cada día. Me alegro de que haya marcado un gol, se lo merecía”, declaró Borges en rueda de prensa.
El entrenador ya había expresado una postura similar semanas atrás, tras el debut europeo del Sporting, cuando destacó la versatilidad y aporte ofensivo de ambos atacantes:
“Me alegra poder contar con Luis y Fotis, hacen brillar a sus compañeros con sus propias virtudes”.
Luis Suárez volvería al once titular
El colombiano no fue convocado para el reciente duelo de Copa, pero todo apunta a que regresará a la titular este viernes en la liga, nuevamente frente al Alverca, equipo al que ya enfrentó su compañero Ioannidis.
Después de ese compromiso, el Sporting tendrá un desafío crucial en la Champions League, visitando a la Juventus en Turín, donde Suárez buscará seguir ampliando su buen momento goleador y reafirmar su protagonismo en uno de los equipos más competitivos de Europa.
El mensaje de Rui Borges es claro, en el Sporting no hay titulares indiscutidos, solo rendimiento constante, y Luis Suárez parece decidido a seguir demostrando que su nivel actual lo pone un paso adelante en esa lucha.
Fuente
Antena 2