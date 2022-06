"No le voy a cortar la carrera": Cruz Real sobre Borja y River Plate

Tras finalizar la competencia en el primer semestre de 2022, Junior, como ha sido constante en los últimos años, empieza a sonar con fuerza en el mercado de fichajes.

Uno de los temas que más ha llamado la atención de la afición 'rojiblanca' tiene que ver con el futuro del delantero de 29 años Miguel Ángel Borja.

A pesar de haber sido criticado y tener altibajos en su rendimiento en la primera mitad del año, Borja habría despertado el interés de River Plate de Argentina por pedido del director técnico Marcelo Gallardo.

El atacante ha evitado hablar del tema mientras estaba en competencia, teniendo en cuenta que aún tiene contrato por tres años con Junior, sin embargo, al no disputar la final de liga y quedar por fuera de la Copa Conmebol Sudamericana, desde Argentina se informó que River incrementaría sus esfuerzos para lograr una negociación.

Juan Cruz Real, director técnico del equipo tiburón, fue consultado sobre la situación en diálogo con La Red de Argentina, en donde aceptó que si llega una buena oferta y considerando la importancia del conjunto 'millonario', no podría "cortar la carrera de Borja".

"Si la oferta es buena, no le voy a cortar la carrera a nadie. Jugar en River es seductor, no lo voy a negar”, dijo.

El estratega explicó que no ha hablado con Borja del tema y que no ha recibido ninguna información oficial por parte de Junior

"La verdad no hablé con Borja de River. No era momento para hablar de eso. Del club no tengo ninguna información oficial".

Cuánto pide Junior por Miguel Ángel Borja

Extraoficialmente se ha conocido que Junior pretende el pago de por lo menos 5 millones de dólares por el 50% del pase del delantero Miguel Ángel Borja que tiene en su poder.

La cifra es exigida considerando los 3,5 millones de dólares que le pagó a Palmeiras de Brasil a principio de año.