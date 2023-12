"No me va a venir a desprestigiar": nueva arremetida de Quintero contra 'Bolillo' Gómez

Juan Fernando Quintero vive un buen presente en Racing de Avellaneda pese a la eliminación sufrida en los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina, lo cual le ha permitido ganarse el llamado de Néstor Lorenzo para los primeros partidos de Eliminatorias con la Selección Colombia ante Venezuela y Chile.

Su regreso al fútbol argentino se produjo luego de su paso por el Junior de Barranquilla. Allí generó mucha expectativa por su nombre y por el esfuerzo económico que hicieron las directivas para ficharlo. Sin embargo, no pudo compensarlo en la cancha por cuenta de una lesión que sufrió. Además, un conflicto interno terminó marcando su salida del equipo tiburón.

Precisamente, el volante abordó este tema en una entrevista con el reconocido periodista Juan Pablo Varsky. Allí recordó lo vivido en el equipo barranquillero a raíz de sus problemas con el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

Vea también: Sao Paulo cambia de planes con James: la millonaria estrategia para retenerlo en 2024

"Hubo situaciones personales donde no me sentí bien y tuve que salir a hablar porque son cosas que no se pueden callar. A mí un tipo no me va a desprestigiar ni a bajarme el dedo. Mi personalidad es innegociable", expresó.

Pese a la dureza de sus declaraciones, Quintero no tiene un mal concepto sobre el 'Bolillo', aunque se sintió irrespetado por el entrenador cuando este lanzó unas acusaciones en su contra: "Dijo unas palabras donde me expuso y por eso tuve que salir a expresar lo que sentía", puntualizó.

Le puede interesar: Junior no se queda atrás y va por un jugador de Selección Colombia: ya envió una oferta

Para el jugador, no fue un golpe fácil de asimilar, en especial por el hecho de que admiraba al técnico. Asimismo, es consciente de que todavía debe sanar esta herida: "Fueron ocho días muy difíciles en mi vida y todavía debo trabajarlo. Me costó porque siempre he sido una persona respetuosa, pero en algún momento tenemos que sacar nuestro carácter", concluyó.

Tras el problema que tuvo con el 'Bolillo', Juan Fernando Quintero aceptó la oferta de Racing, con quien tiene contrato hasta diciembre de 2026, para pelear por títulos importantes. Entre ellos, la Copa Libertadores en 2024.