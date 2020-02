"No piensan sino en la plata": Tino Asprilla lanza fuerte crítica a la Dimayor

El entorno del fútbol profesional colombiano volvió a mancharse de violencia el pasado sábado después de que horas antes de que se disputará en clásico vallecuacano entre Deportivo Cali y América, supuestos hinchas del cuadro 'azucarero' asesinarán a una persona que llevaba prendas del conjunto 'escarlata'.

Tras el hecho, el presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, Jorge Enrique Vélez, manifestó que este no tiene nada que ver con el fútbol y es un tema de "seguridad urbana".

Le puede interesar: "No tiene nada que ver con el fútbol", Jorge Enrique Vélez tras muerte de "hincha" de América

"El tema no fue en el estadio, ni siquiera fue cerca al estadio, el hecho fue en Cali, el partido fue en Palmira, es un tema de seguridad urbana, no tiene nada que ver con el fútbol", dijo en entrevista para Caracol.

Lo dicho por Vélez causó indignación no solo en los fanáticos, si no en referentes del balompié nacional como lo es Faustino 'tino' Asprilla, quien cuestionó que tras la situación se haya desarrollado el compromiso sin importa la vida de una persona.

Ver esta publicación en Instagram Vergüenza! Una publicación compartida por Tino Asprilla (@eltinoasprilla) el 10 de Feb de 2020 a las 10:24 PST

"Pensando en lo que pasó este fin de semana en el fútbol y todavía no puedo creer que el presidente (Jorge Enrique Vélez) y la Dimayor hayan permitido que se jugará un partido, el clásico en Cali con un hincha muerto, eso no se ve si no en Colombia, se demuestra que no les importa nada, no piensan si no en la plata, la vida del ser humano ni tiene valor en Colombia, vale más un partido en Colombia que la vida; se jugó el partido que por que no sucedió dentro de una cancha, presidente debería renunciar a ese cargo, no tiene presentación, sientan vergüenza", dijo el exfutbolista.

Lea también: Hinchas del Cali asesinan a seguidor del América

El hecho:

Un grupo de hinchas del deportivo Cali atacaron con arma blanca y también con golpes a un joven seguidor de América de la capital vallecaucana.

La acción quedó registrada en un vídeo que fue grabado por el conductor de un vehículo y en el cual se observa a tres hombres, vestidos con la camiseta del equipo verdiblanco, quienes se encontraban en una unidad residencial, ubicada en el Paso del Comercio, norte de la capital Vallecaucana. La víctima, que vestía la camiseta del equipo escarlata, se acerca a ellos y sin mediar palabra, es atacada a golpes y con arma blanca, quedando gravemente herido.

En la grabación se observa además que el joven, pese a la gravedad de sus heridas, pide ayuda al conductor de un carro particular, pero antes de que fuera auxiliado se desmaya sobre la vía.

La Policía de Cali confirmó que el joven perdió la vida tras este ataque de seguidores del Deportivo Cali, y su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal en la capital del Valle del Cauca. Hasta el momento no se conoce la identidad del joven que murió de manera violenta, por cuenta de este ataque con arma blanca.