"No puede jugar en primera división": A Morelos le dan con todo por su estado físico

Alfredo Morelos es uno de los jugadores que mayor proyección tenía para convertirse en figura de la Selección Colombia. El delantero de Rangers brillaba en el fútbol de Escocia, pero lentamente se fue quedando sin lo mejor de su rendimiento.

Tras operarse por una lesión que sufrió mientras estaba jugando con el combinado nacional, Morelos no volvió a ser el mismo. El pasado 5 de abril, Rangers dio a conocer que Morelos fue sometido “a una cirugía en el muslo”, tras ese momento su rendimiento empezó a cambiar.

Luego de ser pretendido por clubes como Sevilla de España y el Aston Villa de Inglaterra, todo quedó en una posibilidad. Para su mala fortuna, su rendimiento ha decaído y eso llamó la atención de un exfutbolista con pasado en el Celtic.

En una entrevista con 'Football Insider', el escocés Frank McAvennie señaló que la “única razón por la que (Alfredo Morelos) juega es porque Roofe y Colak están lesionados” esto justificando que el colombiano “se puede ver que no está en forma”.

“Lo miras y piensas que no está en forma. Ciertamente, no está lo suficientemente en forma para el fútbol de primera división. Realmente no sé por qué el entrenador no lo golpea en los entrenamientos”, apuntó el exfutbolista de West Ham y Aston Villa en Inglaterra.

Palabras que dejan mal parado a Morelos y muestran lo complicado de su presente en Rangers. Es claro que el delantero cafetero no ha vuelto a su mejor nivel y en Escocia ya le pasan factura.