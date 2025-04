No solo es James y León: dos equipos afectados para el Mundial de Clubes

Sin duda, el caso de James Rodríguez y el Club León en el Mundial de Clubes ha dado de que hablar, pues lo cierto es que la multipropiedad dejaría por fuera al equipo de Guanajuato al ser del mismo dueño de Pachuca, otro de los clubes que participarán en el torneo.

Pese a esto, León no sería el único club con problemas de cara al Mundial de Clubes que se vivirá en el verano de este año, pues recientemente se ha confirmado un nuevo problema para dos equipos de la Premier League que dirán presente en el torneo.

Diane Johnson, la Ministra de Estado de Policía, Bomberos y Prevención del Delito del Reino Unido confirmó que ciertos aficionados del Manchester City y del Chelsea no podrán dejar el país para apoyar a sus equipos en Estados Unidos.

"Muchos fanáticos del Manchester City y del Chelsea querrán viajar y apoyar a sus equipos en el torneo de este verano, y queremos que puedan hacerlo de forma segura y que lo disfruten. Pero para la pequeña minoría de problemáticos que usan al fútbol como una excusa para la criminalidad, aplicaremos las medidas preventivas que han demostrado ser exitosas para otros torneos internacionales en el pasado", dio a conocer.

De esta forma, según información de The Sun, por lo menos 150 aficionados no podrán dejar el Reino Unido para apoyar a su equipo y han recibido una carta en la que se les exige entregar su pasaporte en una medida que durará cinco semanas, tiempo suficiente para que no abandonen el país en el marco del Mundial de Clubes.

Grupos del Mundial de Clubes

Grupo A

Palmeiras (Brasil)

FC Porto (Portugal)

Al Ahly FC (Egipto)

Inter Miami CF (Estados Unidos)

Grupo B

Paris Saint-Germain (Francia)

Atlético de Madrid (España)

Botafogo (Brasil)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Grupo C

Bayern de Múnich (Alemania)

Auckland City (Nueva Zelanda)

CA Boca Juniors (Argentina)

SL Benfica (Portugal)

Grupo D

CR Flamengo (Brasil)

Espérance Sportive de Tunisie (Túnez)

Chelsea FC (Inglaterra)

Club León (México)

Grupo E

CA River Plate (Argentina)

Urawa Red Diamonds (Japón)

CF Monterrey (México)

FC Internazionale Milano (Italia)

Grupo F

Fluminense FC (Brasil)

Borussia Dortmund (Alemania)

Ulsan HD (Corea del Sur)

Mamelodi Sundowns FC (Sudáfrica)

Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

Wydad AC (Marruecos)

Al Ain FC (Emiratos Árabes)

Juventus (Italia)

Grupo H

Real Madrid (España)

Al Hilal (Arabia Saudita)

CF Pachuca (México)

FC Salzburg (Austria)