Sáb, 09/08/2025 - 12:23
No solo fueron Llinás y Amores: figura de Millonarios salió cojeando en zona mixta
Millonarios sumaría una baja más tras el empate ante Deportivo Cali.
Los estragos del partido entre Millonarios y Deportivo Cali siguen saliendo a la luz tras el agónico empate con un marcador 3-3 que se vivió en el Estadio El Campín en la ciudad de Bogotá y que también dejó varios partes médicos preocupantes en el cuadro 'embajador'.
Millonarios dejó escapar la oportunidad de sumar de a tres unidades tras irle ganando al equipo dirigido por Alberto Gamero por un marcador inicial de 2-0. Sin embargo, este no fue el único golpe que recibió David González, ya que salió del partido con varias bajas significativas por lesión, las ya conocidas de Andrés Llinás y Guillermo De Amores, pero recientemente también se dio a conocer que Helibelton Palacios estaría con molestias físicas.
Helibelton Palacios salió cojeando tras empate ante Cali
El compromiso entre Millonarios y Deportivo Cali no tenía altas expectativas debido a los resultados negativos que se fueron dando en el transcurso de la presente temporada de la Liga BetPlay. Sin embargo, ambos equipos se encargaron de "cerrar un par de bocas" con un auténtico espectáculo deportivo protagonizado por tres goles para cada uno.
Aunque esta no fue la única sorpresa que se llevaron los más de 15.000 asistentes, ya que los hinchas del equipo capitalino vieron en vivo y en directo cómo varias de sus figuras más importantes salían del terreno de juego lesionadas. El parte médico de Llinás no fue alentador tras una fractura, Guillermo De Amores sufrió una contusión cerebral y a Helibelton Palacios se le vio cojeando en los últimos momentos del partido y en la salida del escenario deportivo.
El experimentado defensor de 32 años fue uno de los héroes de la noche al convertir el segundo tanto de 'millos', jugó los 90 minutos reglamentarios y se le vio bastante sólido, pero la preocupación llegó en los últimos minutos del partido y cuando los jugadores estaban saliendo del estadio rumbo al bus por la zona mixta y Palacios iba cojeando.
🚨HAY QUE ESTAR ATENTOS A LA SITUACIÓN FÍSICA DE HELIBELTON PALACIOS.— Salomé Fajardo. (@Salomefajardo) August 9, 2025
En los últimos minutos “corría” con mucha dificultad. pic.twitter.com/opaFsXov6a
¿Cómo le ha ido a Helibelton Palacios con Millonarios?
Helibelton Palacios fue una de las contrataciones más llamativas de Millonarios para la temporada 2025, su amplia experiencia y paso por distintas ligas le han permitido convertirse en pieza clave de David González, sumando 24 partidos, más de 1.400 minutos en los que estuvo dentro del terreno de juego y en los cuales se ha podido reportar con dos goles.
