No solo fueron Llinás y Amores: figura de Millonarios salió cojeando en zona mixta

Los estragos del partido entre Millonarios y Deportivo Cali siguen saliendo a la luz tras el agónico empate con un marcador 3-3 que se vivió en el Estadio El Campín en la ciudad de Bogotá y que también dejó varios partes médicos preocupantes en el cuadro 'embajador'.

Millonarios dejó escapar la oportunidad de sumar de a tres unidades tras irle ganando al equipo dirigido por Alberto Gamero por un marcador inicial de 2-0. Sin embargo, este no fue el único golpe que recibió David González, ya que salió del partido con varias bajas significativas por lesión, las ya conocidas de Andrés Llinás y Guillermo De Amores, pero recientemente también se dio a conocer que Helibelton Palacios estaría con molestias físicas.

Le puede interesar: Millonarios compartió los preocupantes diagnósticos de Llinás y Amores

Helibelton Palacios salió cojeando tras empate ante Cali

El compromiso entre Millonarios y Deportivo Cali no tenía altas expectativas debido a los resultados negativos que se fueron dando en el transcurso de la presente temporada de la Liga BetPlay. Sin embargo, ambos equipos se encargaron de "cerrar un par de bocas" con un auténtico espectáculo deportivo protagonizado por tres goles para cada uno.

Aunque esta no fue la única sorpresa que se llevaron los más de 15.000 asistentes, ya que los hinchas del equipo capitalino vieron en vivo y en directo cómo varias de sus figuras más importantes salían del terreno de juego lesionadas. El parte médico de Llinás no fue alentador tras una fractura, Guillermo De Amores sufrió una contusión cerebral y a Helibelton Palacios se le vio cojeando en los últimos momentos del partido y en la salida del escenario deportivo.