"No tengo que demostrar nada a nadie": siguen los mensajes de James a Reinaldo Rueda

El futuro de James Rodríguez con el Everton se encuentra incierto. El colombiano sigue haciendo la pretemporada con los ‘Toffes’ e incluso se encuentra concentrado por el estratega Rafael Benítez para disputar la Florida Cup, donde debutará este domingo ante Millonarios.

El colombiano concedió una entrevista, donde dejó claro que “no tengo que demostrar nada a nadie” para poder jugar. Aunque no fue directo, se pudo apreciar como una indirecta al técnico de la Selección Colombia, quien semanas atrás indicó que "todos los jugadores nacionales que estén actuando y sean elegibles de Selección tendrán la oportunidad de ser observados y evaluados”.

“No tengo que demostrar nada a nadie. Gracias a Dios lo que he hecho lo he hecho bien. Solo tengo que entrar al campo a divertirme, a hacer las cosas bien. Esperemos que pasa en el tema Selección Colombia; se están pensando algunas cosas a nivel personal. entonces esperemos qué va a pasar en el futuro”, fueron las primeras palabras del mediocampista cucuteño.

Asimismo, dejó en claro que “siempre pienso que hay que estar bien para que la Selección pueda estar bien y si me toca estar desde afuera y poderles dar mucho ánimo y fuerza para que estén bien y puedan ir a una Copa Mundo, lo haré. Si me toca afuera, no lo sé, hay que hacer las cosas bien”.

Hay que recordar que James había dicho que fue duro su no convocatoria a la selección nacional, pues “siempre quiero estar. Cuando yo me ponía la camiseta de la Selección para mí era algo grande, como que tenía poderes. Ya ahora estoy fuera”.

No obstante, según Rodríguez, en esa oportunidad reiteró que esa situación es cosa del “pasado”.