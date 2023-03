"No tengo tiempo para arrepentimientos": Cristiano le tira con todo al Manchester

Cristiano Ronaldo regresó a una convocatoria de la Selección de Portugal, luego del momento complicado que vivió en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Allí, el delantero acabó siendo suplente en un onceno, en el que había sido titular y capitán por varios años.

Tras un proceso de cambios y la salida de Fernando Santos como técnico del combinado luso, la llega de Roberto Martínez como nuevo DT, le ha sentado de buena manera al equipo.

El atacante del Al Nassr estuvo en una rueda de prensa, previo a los compromisos que jugará el conjunto lusitano ante Liechtenstein y Luxemburgo por la clasificación a la Euro 2024. Allí, el ex Manchester United habló de las situaciones complicadas que vivió durante los últimos meses del año anterior.

"Hemos tenido tiempo para pensar. He pasado dificultades y no quería tirar la toalla. Vi situaciones de Cristiano que no había visto antes. Estoy contento porque el seleccionador cuente conmigo", inició CR7 apuntando contra su proceso en el mundial y en los 'red devils'.

Sobre la llegada del nuevo entrenador y los cambios en la selección, el atacante remarcó: "Estoy muy feliz, el ambiente es muy bueno. Todo es diferente. Las energías son buenas, positivas. Tenemos un entrenador con ideas distintas, con mentalidad diferente. No digo que sea mejor o peor, pero es nuevo. Hemos entrenado una vez solo, pero todos los jugadores tenemos una energía distinta"

Finalmente, el atacante del Al Nassr señaló que lo sucedido en la Copa del Mundo y en Manchester le dejó una gran lección: “Todo lo que pasa en la vida tiene un porqué. No tengo tiempo para arrepentimientos. La vida sigue. Intentamos aprender”.

Por ahora, Cristiano espera ser uno de los titulares en los siguientes compromisos del conjunto europeo. El debut de Martínez será este jueves a las 02:45 p.m. hora colombiana.