"No tiene estatus para dirigir la Selección": Pinto criticó la llegada de Lorenzo a la tricolor

La llegada de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia no dejo contentos a todos los aficionados de la tricolor. Sin embargo, en el Ámbito más cercano al equipo nacional también se generaron opiniones divididas sobre el arribo del estratega argentino.

Vea también: Colombia tiene grandísimos jugadores, la mentalidad debe ser ganadora": Roberto Carlos

Uno de los que mostró su poca satisfacción con el nombramiento para el equipo cafetero fue Jorge Luis Pinto. El entrenador santandereano mostró su desagrado con la llegada de el nuevo DT de Colombia.

La comparación entre Lorenzo y algunos técnicos locales

"Me sorprendió totalmente el nombramiento de Néstor Lorenzo. No es superior a Alberto Gamero, no es superior a Hernán Torres, no es superior a Alexis García. No tiene estatus para dirigir la Selección Colombia", inició Pinto, en declaraciones para 'Futbolred'.

Y añadió: "Yo sé qué es Melgar, cuál es el nivel de competencia en Perú. Y aquí hay entrenadores que tienen mayor capacidad, como Alexis García, Hernán Torres, Alberto Gamero y otros".

Su poco recorrido para llegar a la Selección Colombia

“No sé si el señor Lorenzo sepa trabajar, la verdad jamás lo he visto. Pero los méritos para llegar a un estatus de Selección, en este momento en el mundo, no los tiene. No importa que sea extranjero, pero debieron escoger a alguien con más experiencia. Está bien si no contemplan a los que ya dirigimos mundiales, en la Federación tienen todo el derecho a definir. Pero que evalúen bien a otros, no sé a quién le están creyendo”.

El manejo de las categorías inferiores de la tricolor

"Involucrarse en las categorías menores y tener un alineamiento. Es parte del trabajo de un seleccionador. Sin embargo, no siento que tenga el mundo y el recorrido para manejar y diseñar proyectos de ese tipo”.

Le puede interesar: Sevilla necesita delantero, y un colombiano aparece como primera opción

Por ahora, son varias las voces que no aprueban el arribo del DT al equipo nacional. La competencia será la encargada de definir con los resultados y el estilo de juego si la decisión fue acertada o errónea.