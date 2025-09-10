No todo es fiesta para Bolivia: nuevo problema rumbo al Mundial 2026

El histórico triunfo 1-0 ante Brasil en El Alto no solo sorprendió al continente, sino que le dio a la Selección de Bolivia el boleto al repechaje intercontinental para el Mundial 2026. Después de una Eliminatoria en la que mostró altibajos, el equipo del altiplano consiguió un resultado que lo deja a las puertas de una oportunidad inédita en más de tres décadas: regresar a la máxima cita del fútbol mundial tras 32 años de ausencia.

La clasificación al repechaje significa un hito para la “Verde”, que en la última fecha se jugaba todo frente a un rival de jerarquía. El gol conseguido en el Estadio Hernando Siles y la solidez defensiva fueron claves para que el combinado dirigido por António Carlos Zago asegurara su lugar en la repesca. Sin embargo, el camino hacia Norteamérica no será sencillo: el conjunto boliviano deberá superar a adversarios de distintas confederaciones en partidos de vida o muerte para poder celebrar el regreso a un Mundial desde su última participación en Estados Unidos 1994.

Una de las particularidades de esta edición es que, por su posición en el Ranking FIFA, Bolivia podría verse obligada a disputar hasta dos compromisos en esta fase, lo que incrementa las exigencias físicas y mentales para un plantel acostumbrado a jugar en la altura de La Paz pero que deberá adaptarse a escenarios distintos. La repesca intercontinental para 2026 tendrá un formato ampliado y, en la práctica, no habrá margen de error para los equipos con menor coeficiente en la clasificación mundial.

Por el momento, el único posible adversario confirmado es Nueva Caledonia, representante de Oceanía, aunque aún resta definir los cupos que llegarán desde África, Asia y la CONCACAF. Esto convierte el sorteo y la planificación en un rompecabezas para la federación boliviana, que ya empezó a estudiar a los posibles oponentes para preparar de la mejor manera una llave que podría marcar la historia del balompié nacional.

El desafío no es menor: los rivales de las otras confederaciones suelen ser selecciones con mayor roce internacional, mayor infraestructura y experiencia en este tipo de instancias. Bolivia, por su parte, apuesta a un proceso que mezcla la sangre nueva con la experiencia de sus referentes, confiando en que la motivación y el empuje del pueblo boliviano sean determinantes en su rendimiento fuera de casa.

El repechaje representa, para la “Verde”, mucho más que dos partidos. Es la posibilidad real de que un país entero vuelva a vivir la emoción de una Copa del Mundo. Con el histórico triunfo sobre Brasil como punto de partida y la ilusión intacta, Bolivia sabe que tendrá que superar obstáculos de alto nivel si quiere hacer historia y romper una sequía que ya suma tres décadas.