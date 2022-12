No todo es terrible para Neymar: la buena nueva que recibió el brasileño

La justicia española absolvió al brasileño Neymar y al resto de procesados por las supuestas irregularidades cometidas en su fichaje por el FC Barcelona en 2013, en línea con el criterio de la Fiscalía que había retirado sus acusaciones en la recta final del juicio celebrado en octubre.

"La Audiencia absuelve a Neymar y el resto de procesados por corrupción entre particulares y estafa", indicó el tribunal de la Audiencia de Barcelona en un comunicado sobre el fallo publicado este martes, que exculpa a todos los señalados por la empresa brasileña DIS.

Vea también: La FIFA no se la perdonaría a Argentina: el castigo que alista tras escándalo ante Países Bajos

La sentencia del juicio, que abrió su fase oral a un mes del inicio del Mundial, supone una buena noticia para Neymar apenas días después de la dolorosa eliminación de Brasil ante Croacia en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Qatar.

El horizonte judicial, sin embargo, ya lucía mucho más despejado para "Ney" desde que la Fiscalía -que le pedía inicialmente dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros (10,5 millones de dólares)- diera la sorpresa en el penúltimo día de audiencias, al retirar todos los cargos contra los acusados. Opinión que compartieron también los magistrados, de acuerdo al fallo.

"De la prueba practicada no resultan indicios de que al jugador le fue ofrecido un soborno y/o que este lo exigió para fichar por el Fútbol Club Barcelona. La acusación hace deducciones que no pasan de la mera sospecha. No son indicios de criminalidad", afirma la sentencia.

Además de Neymar y sus padres, fueron igualmente exculpados dos expresidentes del Barça -Sandro Rosell y Josep María Bartomeu- y un exdirigente del Santos, Odilio Rodrigues Filho, así como el propio FC Barcelona, el club brasileño y la empresa que gestiona la carrera del delantero en este largo proceso iniciado hace siete años por DIS.

Le puede interesar: Deslumbra en la Selección Argentina y llegaría al Liverpool de Luis Díaz; cuesta 120 millones

Esta compañía brasileña, dueña del 40% de los derechos federativos de Neymar cuando todavía era una promesa del Santos, había recurrido a la justicia española en 2015 acusando al Barça, al jugador y su familia -y más tarde también al club paulista- de haberle engañado para ocultarle el monto real del millonario traspaso.

DIS les reprochaba, además, no haberle informado de un supuesto contrato de exclusividad suscrito en 2011 con el Barça, y que habría adulterado la libre competencia para hacerse con el prometedor atacante.