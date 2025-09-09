No todo fue fiesta en Colombia: el jugador señalado en la goleada ante Venezuela

La Selección Colombia cerró con contundencia su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, al vencer 6-3 a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín por la fecha 18. El resultado significó un golpe duro para la Vinotinto, que quedó sin opciones de disputar el repechaje, mientras que el conjunto cafetero ratificó su buen momento ofensivo bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

Desde el inicio del compromiso, Colombia impuso condiciones. Con transiciones rápidas y una presión alta, desarmó la estructura defensiva venezolana, que solo en la primera parte logró frenar la movilidad de hombres como Luis Javier Suárez, Luis Díaz y James Rodríguez. El primer tanto llegó temprano y fue el aviso de una noche cargada de emociones. El equipo cafetero mostró una eficacia notable, lo que le permitió construir una ventaja sólida antes del descanso.

El nombre propio del encuentro fue sin duda el de Luis Javier Suárez. El delantero del Sporting Lisboa firmó una actuación sobresaliente, con cuatro goles que lo convirtieron en la figura indiscutida. Su despliegue físico, su capacidad para encontrar espacios y su determinación frente al arco rival fueron determinantes para inclinar la balanza. “Sabíamos que queríamos acabar ganando y hoy mostramos carácter”, declaró Suárez al final del encuentro.

Por su parte, Jhon Córdoba volvió a ser decisivo con su definición, mientras que James Rodríguez cumplió con liderazgo y precisión en la distribución, dejando claro que sigue siendo un referente en el medio campo colombiano.

Sin embargo, no todo fueron elogios en el conjunto tricolor. La gran incógnita surgió en la portería, donde Kevin Mier, quien reemplazó a Camilo Vargas, dejó sensaciones encontradas.

El guardameta del Cruz Azul tuvo intervenciones importantes, especialmente en el primer tiempo, cuando evitó que Venezuela recortara distancias de manera temprana. No obstante, en los goles vinotinto, particularmente en el segundo y el tercero, quedó en entredicho por errores de cálculo y mala ubicación.

La crítica no tardó en llegar. Para varios especialistas, la actuación de Mier abre un debate necesario: ¿quién debe ser el suplente natural de Vargas pensando en la Copa del Mundo? Si bien el arquero joven ha demostrado condiciones y reflejos, la falta de seguridad en momentos clave genera dudas sobre su consolidación en la élite internacional. En redes sociales, la afición también expresó su preocupación, señalando que un equipo con aspiraciones mundialistas no puede permitirse grietas en la última línea.

Más allá de esa discusión, lo cierto es que Colombia cumplió con creces su objetivo. Goleó, aseguró confianza en el plantel y demostró que su frente de ataque es capaz de competir con cualquier rival del continente. El reto para Lorenzo será ajustar los detalles defensivos y, sobre todo, definir con claridad quién será el guardián alterno de la Tricolor en la cita de 2026.

En Maturín, la fiesta fue amarilla. Para Venezuela, la tristeza de una eliminación; para Colombia, la confirmación de que su proceso avanza con paso firme, aunque con un debate abierto en la portería que no puede ignorarse.