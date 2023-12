No va más: Barcelona busca técnico tras inesperada decisión

El entrenador del Barcelona Femenino, Jonatan Giráldez, ya ha comunicado al club azulgrana su intención de no renovar su contrato, que finaliza el próximo 30 de junio, según confirmaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.



Giráldez, que opta al premio 'THe Best' de la FIFA como Mejor Entrenador/a del fútbol femenino en 2023, tomó las riendas del primer equipo hace dos temporadas, sustituyendo a Lluís Cortés, del que había sido ayudante, en una apuesta personal del entonces director deportivo Markel Zubizarreta.

El técnico vigués, que la pasada campaña llevó al Barça a levantar su segunda Liga de Campeones, podría ser uno de los candidatos a relevar a Montse Tomé al frente de la selección española, que cuenta ahora con Zubizarreta como nuevo director deportivo.



Además de Jonatan Giráldez, terminan contrato a final de temporada ocho futbolistas de la primera plantilla: como Alexia Putellas, Mapi Leon, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Lucy Bronze, Asisat Oshoala, Marta Torrejón y Gemma Font.

Con todo claro, parece que el panorama se pone gris para este club, que actualmente es considerado como el mejor del mundo, pero ese título lo podría perder en caso de que definitivamente se vayan las grandes estrellas que han alcanzado tantos triunfos.