"No vamos a ganar todo": Aitana aterrizó a la selección de España

Aitana Bonmatí (Sant Pere de Ribes, 1998) es una de las principales referentes de la selección española y del Barcelona que asombran, por sus resultados y juego, al fútbol femenino. Así lo atestiguan sus dos Balones de Oro consecutivos.



Acostumbrada al triunfo y no exenta de ambición por conseguir más, recuerda pese a ello que en el fútbol no siempre se gana. Y pide a los aficionados que también lo hagan, que asuman que las futbolistas son humanas. EFE la ha entrevistado antes del doble choque entre España y Portugal en la Liga de Naciones.



Pregunta: Afrontan dos nuevos encuentros en la Liga de Naciones, ambos contra Portugal, que va a ser su rival en la Eurocopa. ¿Qué esperan sacar en claro de esta doble cita?.



Respuesta: Son dos partidos muy importantes porque venimos de una derrota contra Inglaterra y para optar a ser primeras de grupo no podemos dejarnos más puntos. Vamos a por el primer partido, a buscar esa victoria. Y después a pensar en el segundo. Va a ser bonito ver cómo afrontamos los dos duelos en tan poco tiempo contra la misma selección.



P: Comentaba esa derrota contra Inglaterra. También jugaron contra Bélgica y ganaron con dos goles en el descuento. Hace no demasiado empataron con Canadá e Italia. ¿Cada vez cuesta más ganar siendo la selección española?.



R: Sí, evidentemente. Creo que también hemos malacostumbrado a la gente, nos hemos malacostumbrado a nosotras mismas. Yo también vengo de un club donde estoy muy acostumbrada a ganar. Pero el fútbol, el deporte, la vida; no es siempre ganar. También empatas, también pierdes. Y no hay que dramatizar. Creo que hay que coger las derrotas como oportunidades para mejorar. También son toques de atención, te hacen ver que ahora mismo todo el mundo te puede ganar y te puede competir. Hay que estar concentradas al 100% en cada partido.



P: En esta ventana van a poder disfrutar de un estadio como es Balaídos, en Vigo. ¿Jugar en campos así es una de las cosas más bonitas de ir con la selección española?.

R: Sí, 100%. Creo que tanto a nivel de selección como en el Barça nos abren estadios en Champions, incluso alguno en la Liga, es bonito poder jugar en esos estadios tan míticos que llevas viendo muchos años por la tele en el fútbol masculino. Y creo que aquí tenemos que ir cada vez hacia este camino. Hace falta mucho trabajo detrás pero por lo que me dicen en la Federación, están en ello para que realmente nos podamos sentir bien tratadas, bien cuidadas.



Todo el mundo sabe que venimos de unos años duros y como jugadoras es lo que más queremos, venir aquí y sentir que se nos trata bien, que se rema para que el fútbol femenino crezca. Abrir estadios de este nivel creo que suma. Y también animar con antelación a la gente a que venga, promocionando el partido. Hacia estas cosas vamos, o eso nos dicen.



Ojalá podamos ser referentes dentro del campo, que ya lo somos. Pero como selección serlo fuera del campo sería muy bueno. Siempre nos basamos en Inglaterra u otras selecciones y pensamos lo bien que lo están haciendo, no solo en el campo, sino tratando el producto fuera. Nosotras, la Selección, también podemos ser un buen ejemplo para todo el mundo.



P: Eso contrasta, al menos esta vez, con lo que va a suceder en Liga de Campeones. Porque la ida de semifinales contra el Chelsea no la van a jugar en el Olímpico Lluís Companys sino en el Johan Cruyff. ¿Da rabia que no les habiliten en el mejor escenario posible?.



R: A mí personalmente sí que me frustra un poco el hecho de jugar en el Johan y no en Montjuic. He visto el cambio y he vivido como hemos sido pioneras en el fútbol femenino abriendo el Camp Nou, llenándolo con 90.000 personas. Siempre la afición responde. Creo que hemos crecido y hemos hecho crecer una masa social en Barcelona brutal y no me gustaría perderla. No abriendo estos estadios se pierden momentos únicos, de reunir afición, de seguir apostando por el fútbol femenino, de que las marcas se interesen en nosotras.



Cuanta más repercusión hay y más aficionados hay, todo va mejor. Y a mí personalmente me gustaría que sigamos siendo pioneras, que sigamos siendo ejemplo. Creo que el Barça ha hecho las cosas súper bien siempre. Y como jugadora importante que soy, sí que me da pena y no me gustaría que esto fuera una dinámica habitual. Creo que unas semis de Champions, unos cuartos, se tienen que jugar en un estadio grande. Y no solo por nosotras, sino que es un bien para el club, para la afición. Das ejemplo, das imagen. Somos un club que hemos dado siempre ese primer paso, ese ejemplo. Y me gustaría que siguiéramos en esta línea.



P: Y desluce el mérito que es estar a las puertas de otra final. Han conseguido que cosas muy difíciles, como jugar una final de Liga de Campeones, empiecen a ser habituales. También ganar la liga, que vuelven a tenerla muy encarrilada. La única diferencia este año ha sido que han sufrido dos derrotas. Una de ellas, la primera en la historia contra el Real Madrid. ¿Qué conclusiones sacan?.

R: A mí me gustaría poner muy en valor lo que estamos consiguiendo porque va a ser la séptima semifinal consecutiva. Y creo que somos las primeras que, por la historia, lo consiguen. Parece que estemos obligadas a llegar a la final y ganarla cada año. Hablo de la Champions, que diría que es el campeonato más difícil. Pero lo mismo pasa con la Liga. Parece que tenemos que ganar la Liga en abril, a falta de no sé cuántas jornadas y habiendo ganado todos los partidos. Eso lo hemos hecho durante muchos años, pero no es la realidad del fútbol.



Cuando perdimos contra el Madrid parecía ya una catástrofe y decían que el Barça ha empeorado mucho, que ya no es el mismo. Y sin embargo, has ganado la Supercopa, estás en la final de la Copa, vas primero en la Liga. Y estás en semifinales de Champions. ¿Qué ha cambiado? ¿Que hemos perdido tres partidos y que hay partidos que no hemos jugado bien? Pues eso es la realidad de muchos equipos. Me gustaría poner en valor todo lo que estamos consiguiendo y empezar a normalizar que somos humanas, que no vamos a ganar todos los campeonatos. Ambición no es que nos falte, pero los equipos también crecen.



P: ¿Dolió mucho la derrota contra el Real Madrid?. Nunca antes lo habían vivido.



R: Una derrota contra el Real Madrid es dolorosa, obviamente, porque nos hubiera gustado seguir con la racha. Y también por cómo fue. No me quiero excusar únicamente en lo que pasó. Es cierto que no tuvimos un buen partido, que no jugamos bien, que estábamos espesas, que no nos salían las cosas. Pero también que hubo ciertas decisiones que no nos favorecieron. Y eso al final cambia también el partido. Perder así yo creo que duele más.



Si pierdes ciento por ciento mereciéndolo dices 'vale, olé', has hecho un mal partido y te han pasado la mano por la cara. Ese partido fue malo pero tampoco entiendo que fuera así. Simplemente hubo cosas que ya no dependen de nosotras y que a veces hay que aceptar. Dolió, sí que dolió. Pero la suerte en el fútbol es que tienes un partido cerca y que te puedes quitar la espina, no hay que dramatizar tampoco.



P: ¿Cómo ve su futuro como futbolista?. ¿Dónde se proyecta de aquí a diez años?.



R: Soy una persona que siempre habla mucho del día a día porque no me puedo proyectar a años vista. Los momentos cambian y nunca lo sabes. Me dejo llevar por la vida, por el momento en el que estoy, y ya veré de aquí a unos años. Llevo trece años en el Barça, es muy bonito. He hecho carrera allí, no me he ido, no he tenido que irme y volver para poder crecer y llegar al máximo nivel en el club. Es muy bonito pero nunca lo sabes, realmente no lo sabes. Tengo 27 años, me quedan muchos años de fútbol, pero día a día.