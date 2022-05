"Nos metieron mucho la mano": James se desahogó y justificó un partido clave de la Selección

Uno de los jugadores que más ha tenido protagonismo en el entorno de la Selección Colombia es James David Rodríguez, quien pese a no ser clave en las pasadas Eliminatorias, siempre estuvo en 'boca' de muchos aficionados.

Pues había quienes lo pedían para que fuera partícipe de la solución dada la carencia de gol y el funcionamiento ofensivo de los dirigidos por Rueda.

Ahora con la Selección fuera de la Copa del Mundo y James lesionado -razón por la cual no pudo culminar activo la temporada con Al Rayyan-, el jugador se animó a retomar actividades en su canal de Twitch.

¿Cuál fue el partido de Selección en el que según James, le metieron la mano?

Así, en medio de las preguntas de los seguidores del '10', se habló sobre un partido que lo haya dejado inconforme; allí, el jugador habló del duelo de cuartos de final contra Brasil en el Mundial 2014.

Y es que el deportista manifestó: "Ese día nos metieron mucho la mano", aludiendo a que el arbitraje no fue justo e influyó en la eliminación.

Además, James apuntó que "ese día me dieron mucho" y se animó a traer a colación una situación en particular, ya que "en el foul que hago para el gol de David Luiz, yo no tocó el balón, saco el pie y el árbitro me saca amarilla… No puede ser tan descarado".

De tal manera, el jugador habló de aquel duelo ante los locales en el Mundial de ese año, el cual dejó un 2-1 para Brasil y firmó la eliminación de la 'tricolor'.