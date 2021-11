Nueva crítica a Osorio en su paso por México "Tenía tufo a alcohol"

El paso del director técnico colombiano Juan Carlos Osorio por la selección de México tuvo muchas voces a favor debido a los resultados obtenidos, pero también constantes críticas, principalmente por su estilo para dirigir.

A pesar de que el estratega dejó el cargo en el 2018, se siguen conociendo cuestionamientos hacia su trabajo y también en el ámbito personal.

El último en criticar al entrenador fue el comunicador mexicano Carlos Albert, quien anunció su retiro de la actividad profesional, pero durante una charla con José Ramón Fernández recordó un fuerte episodio que vivió con el colombiano.

Albert aseguró que solo haló en una oportunidad con Osorio, pero en dicha ocasión, el estratega risaraldense supuestamente tenía "tufo a alcohol".

"Solo hablé con él una vez y en esa ocasión que lo topé me increpó, me dijo de todo. Él iba bajando del palomar a la conferencia de prensa y yo iba saliendo de la conferencia de prensa cuando lo vi con sus cuatro guaruras. Me ve y sin siquiera saludarme empieza a decirme: 'Usted que siempre me critica, todo lo que hablo es por la Selección Mexicana, no soy yo el importante, es la Selección', pero todo esto me lo dijo Osorio con un tufo a alcohol que qué te puedo decir, es en serio", indicó.

En México, Juan Carlos Osorio ​terminó su labor con 31 partidos ganados, nueve empatados y 10 perdidos en 50 encuentros dirigidos.