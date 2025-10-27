Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 10:43
Nueva nominación para Linda Caicedo: Finalista al XI ideal FIFPro
La colombiana volvió a ser nominada entre las mejores jugadoras del mundo.
La atacante del Real Madrid y figura de la Selección Colombia femenina, Linda Caicedo, vuelve a estar entre las mejores del mundo. La FIFPro, Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, dio a conocer las 26 finalistas al XI ideal femenino de la temporada 2024/25 y la colombiana figura entre las más votadas por sus propias colegas, consolidando su lugar entre la élite del fútbol internacional.
Reconocimiento para el talento de la colombiana
El listado se conformó por los votos de más de 6000 futbolistas profesionales que eligieron a las jugadoras más destacadas del último año. En total se seleccionaron como finalistas a tres arqueras, once defensoras, ocho mediocampistas y ocho delanteras, de este grupo saldrán las once futbolistas que harán parte del World 11, que se anunciará oficialmente el próximo 3 de noviembre de 2025.
Linda con apenas 20 años alcanzó los 36 partidos con el Real Madrid esta temporada, registrando 13 goles y entregando 10 asistencias. Además tuvo una temporada muy destacada con la selección Colombia, siendo gran protagonista del Mundial sub 20, que alcanza a ser tenido en cuenta para esta temporada y siendo clave en el subcampeonato de la tricolor en la Copa América de 2025 en donde su desequilibrio y calidad volvieron a marcar la diferencia.
⚽️ The forwards shortlisted by players for the 2025 FIFPRO Women's #World11:— FIFPRO (@FIFPRO) October 27, 2025
🏴 Michelle Agyemang
🇿🇲 @BarbraBanda11
🇨🇴 @Linda__Caicedo
🇪🇸 @Atheeneeaa_10
🏴 Chloe Kelly
🇧🇷 @MartaVieiras10
🏴 @AlessiaRusso7
By the players, for the players. pic.twitter.com/I5eTLuj28K
Entre las mejores del planeta
Linda comparte nominación con figuras de talla mundial como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Marta, Lucy Bronze, Olga Carmona y Mary Earps, entre otras. En su posición, la caleña compite con delanteras de primer nivel como Barbra Banda, Athenea del Castillo, Chloe Kelly y Alessia Russo.
De lograrlo, sería la segunda vez consecutiva que Caicedo entra en el equipo ideal de FIFPro, tras haber sido elegida el año anterior. Este nuevo reconocimiento confirma su crecimiento y la convierte en una de las embajadoras más importantes del fútbol colombiano en el mundo.
Actualmente, Linda se encuentra concentrada con la Selección Colombia femenina, que se prepara para visitar a Ecuador en la segunda fecha de la Liga de Naciones de Conmebol, tras debutar con una victoria 4-1 frente a Perú en Medellín. La estrella del Real Madrid sigue demostrando que su nombre ya está grabado entre las grandes del fútbol mundial.
