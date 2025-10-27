Nueva nominación para Linda Caicedo: Finalista al XI ideal FIFPro

Reconocimiento para el talento de la colombiana

El listado se conformó por los votos de más de 6000 futbolistas profesionales que eligieron a las jugadoras más destacadas del último año. En total se seleccionaron como finalistas a tres arqueras, once defensoras, ocho mediocampistas y ocho delanteras, de este grupo saldrán las once futbolistas que harán parte del World 11, que se anunciará oficialmente el próximo 3 de noviembre de 2025.

Linda con apenas 20 años alcanzó los 36 partidos con el Real Madrid esta temporada, registrando 13 goles y entregando 10 asistencias. Además tuvo una temporada muy destacada con la selección Colombia, siendo gran protagonista del Mundial sub 20, que alcanza a ser tenido en cuenta para esta temporada y siendo clave en el subcampeonato de la tricolor en la Copa América de 2025 en donde su desequilibrio y calidad volvieron a marcar la diferencia.